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20 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 00:44:32

CHP rahatsız oldu

Üç büyükşehire kayyum atanmasına tepki HDP’lilerden önce CHP’den geldi. Parti Sözcüsü Öztrak, Milletvekili Tanrıkulu ve İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu terör yandaşlarının avukatlığına soyundu. 

İçişleri Bakanlığı’nın Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarını görevden almasından sonra ilk tepki HDP’nin ortağı CHP’den geldi. HDP de iç savaş çağrısı yaparak provokasyona imza attı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısından sonra yaptığı açıklamada, “Millet tarafından seçilen başkanların görevden alınması hukuki değil siyasidir. Millet iradesiyle inatlaşılmaz. Biz CHP olarak hukukun üstünlüğünden seçme ve seçilme hakkının üstünlüğünden taraf olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜYMÜŞ  

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, “Birileri ileri demokrasi demişti değil mi? Halk iradesine bir darbe daha Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir” açıklamasında bulundu. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise açıklamasında, “Açılan soruşturmalar ifade özgürlüğüne tekabül ediyor. Belediye başkanlarının 4. ayda görevden alınarak yerlerine kayyum atanması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir” dedi. 

KAPLAN’DAN İÇ ŞAVAŞ ÇAĞRISI 

Terör örgütünün siyasi kolu HDP, vicdanları rahatlatan kayyum kararı sonrası provokasyon için düğmeye bastı. 

BODRUM’DAN DESTEK ÇIKTI

HDP’li Hasip Kaplan, gizli ittifak ortağı CHP’ye atıfta bulunup “Savaş tamları çalıyor. Bu süreçte dostla düşman kim göreceğiz” diyerek HDP’lileri sokağa çağırdı. 

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