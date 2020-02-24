  • Bist 100
    116829
  • Dolar
    6,1347
  • Euro
    6,6384
  • Altın
    322,8230
İstanbul
6 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İnsanlığın bittiği an! İsrail askeri cenazeyi buldozerle sürükledi İnsanlığın bittiği an! İsrail askeri cenazeyi buldozerle sürükledi
Anadolu’ya halka arz seferi! SPK ve Borsa İstanbul tam kadro sahaya iniyor! Anadolu’ya halka arz seferi! SPK ve Borsa İstanbul tam kadro sahaya iniyor!
52 bin öğrenciye 450 milyonluk destek 52 bin öğrenciye 450 milyonluk destek
Deprem’de hayatını kaybeden Miraç Can’ın sınıfında hüzünlü ders Deprem’de hayatını kaybeden Miraç Can’ın sınıfında hüzünlü ders
Son dakika: BBC'nin algı operasyonu tutmadı! Tam 5 maaşlı çıktı... Son dakika: BBC'nin algı operasyonu tutmadı! Tam 5 maaşlı çıktı...
Diplomasi çare olmadı! Kayıp 160 milyon dolar Diplomasi çare olmadı! Kayıp 160 milyon dolar
Akılalmaz israf! Gıda israfı 1,3 milyar tona ulaştı! Serpme kahvaltıda israf 100 milyar lira Akılalmaz israf! Gıda israfı 1,3 milyar tona ulaştı! Serpme kahvaltıda israf 100 milyar lira
Çin'de ölenlerin sayısı 2 bin 594'e yükseldi Çin'de ölenlerin sayısı 2 bin 594'e yükseldi
Düğünlere de sigorta dönemi başladı! Her 10 düğünden 2’si iptal ediliyor Düğünlere de sigorta dönemi başladı! Her 10 düğünden 2’si iptal ediliyor
200 meslek mercek altına alınıyor! 200 meslek mercek altına alınıyor!
İran’dan son uçak İstanbul Havalimanı’na geldi İran’dan son uçak İstanbul Havalimanı’na geldi
Manisa Akhisar'da 4.8 büyüklüğünde deprem Manisa Akhisar'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Pilates salonlarına yatırım kazandırıyor: Aylık gelir 100 bin lirayı buluyor Pilates salonlarına yatırım kazandırıyor: Aylık gelir 100 bin lirayı buluyor
Avrupa'yı birbirine düşüren Kovid-19 kararı Avrupa'yı birbirine düşüren Kovid-19 kararı
CHP’nin Anadolu Yakası’nın en büyük parkı iddiasıyla açtığı park şantiye alanına döndü! CHP’nin Anadolu Yakası’nın en büyük parkı iddiasıyla açtığı park şantiye alanına döndü!
Haftanın ilk gününde açılış rakamları belli oldu! Haftanın ilk gününde açılış rakamları belli oldu!
Bakan Ersoy, Çıldır gölü için düğmeye bastı! Bakan Ersoy, Çıldır gölü için düğmeye bastı!
İsrail Suriye'de hava saldırısı düzenledi İsrail Suriye'de hava saldırısı düzenledi
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
AK Parti'den 12 soruluk anket! En bilinen icraat başörtüsü özgürlüğü AK Parti'den 12 soruluk anket! En bilinen icraat başörtüsü özgürlüğü
Van Başkale'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Van Başkale'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
AFAD, UMKE ve Jandarma bölgede... Depremin yaraları sarılıyor AFAD, UMKE ve Jandarma bölgede... Depremin yaraları sarılıyor
Terör devleti İsrail’den Gazze’ye saldırı! Yaralılar var Terör devleti İsrail’den Gazze’ye saldırı! Yaralılar var
Alkollü araç kullanırken yakalanan sözde fenomen Ata Benli, Ekrem İmamoğlu yalanıyla polislerimize iftira attı Alkollü araç kullanırken yakalanan sözde fenomen Ata Benli, Ekrem İmamoğlu yalanıyla polislerimize iftira attı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Şubat 2020 Pazartesi 07:46:20 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 08:08:23

CHP’nin Anadolu Yakası’nın en büyük parkı iddiasıyla açtığı park şantiye alanına döndü!

CHP’li Maltepe Belediyesi’nin "Anadolu Yakası’nın en büyük parkı" iddiasıyla açtığı park kısa sürede şantiyeye döndü. Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Cumhuriyet Parkını" 29 Ekim 2018’de açtı. 17 Kasım’da da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu parkı açılış havasında kalabalık bir grupla ziyaret etti. Ancak 1 yıl sonra parka giden yol metal levhalarla kesildi, parkın bir kısmı kapatıldı ve inşaat başladı.

CHP’li Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç’ın “AVM yapmadık park yaptık” diyerek açılışını gerçekleştirdiği Cumhuriyet Parkı şantiye alanına döndü. CHP’li Ali Kılıç’ın “Anadolu Yakası’nın en büyük parkı” olduğunu söylediği Cumhuriyet Parkı, 29 Ekim 2018 tarihinde açıldı. 17 Kasım 2018’de de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parkı ziyaret etti.

ŞİMDİ ŞANTİYE ALANI OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 17 Kasım 2018’de “açılış havasında” kalabalık bir grupla ziyaret ettiği parkın bir kısmı kapatıldı. Parkın birçok yerinde inşaat yapılıyor.

Ancak aradan geçen yaklaşık 1,5 yıllık süreçre Cumhuriyet Parkı şantiye alanına döndü. Vatandaşların gün içinde keyifli zaman geçirmesi ve çocukların oyun oynaması için açılan parkta şimdi hummalı bir inşaat çalışması başladı. Parkın göl manzaralı kısmı metal levhalarla ikiye bölündü. Şantiyeye dönen parkın kapatılan kısmına düğün salonu ve restoran yapılacağı, CHP’li Maltepe Belediyesi’nin park alanına inşaat yapılabilmesi için yüklenici firma ile özel bir protokol anlaşması imzaladığı iddia edildi.

SORULAR CEVAPSIZ KALDI

Cumhuriyet Parkı’nın rant uğruna harap edilmesi üzerine konu Maltepe Belediyesi meclis gündemine taşındı. AK Parti Grubu, CHP’li Ali Kılıç yönetimine “Cumhuriyet Parkı’ndaki şantiye alanı hangi firmaya, kaç paraya ve ne kadar süreliğine tahsis edildi?” yönünde soru önergesi sundu. Ancak CHP yönetimi cevap vermedi. 2018 yılında hizmete giren parkın belli noktalarına kiraya verilmek üzere büyüklü küçüklü yapıların inşa edildiği ancak parkın açıldığı günden bu yana binaların atıl bir şekilde durduğu ve kullanıma açılmadığı öğrenildi.

BİRİLERİNE RANT SAĞLANIYOR

CHP’li Ali Kılıç’ın “Anadolu Yakası’nın en büyük parkı” diyerek açtığı 29 Ekim 2018’de açtığı Cumhuriyet Parkı şantiye alanına döndü.

Yeşil alan üzerinden yapılan ranta AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi tepki gösterdi. Cumhuriyet Parkı’nın yapılması için yüklü miktarda ödeneklerin ayrıldığını belirten Erikçi, şunları anlattı: “Park yapılması için para harcandı ancak yapılan park, şantiye alanına döndü. Bir sene önce yapılan parkın aradan geçen kısa süre içerisinde bir kısmı yıkıldı. Yapılan yerlerin yıkılmasıyla birlikte ortaya kamu zararı çıktı. Açık bir şekilde görüyoruz ki park üzerinden birilerine rant sağlanıyor.”

SUÇ DUYURUSU YAPILACAK

“CHP yönetimi planlanıp projelendirilerek parkın bir yıl sonra neden yıkıldığını, kimlere hizmet etmek için planlarda değişiklik yapıldığını ve parkın bir bölümü yıkılarak yapılan bu yapıların kimlere tahsis edileceğini açıklamalıdır. Önce ‘vatandaşın hizmeti için açtık’ dedikleri yeri sonra rant için ticarete nasıl dönüştürebiliyorlar?” CHP yönetimi tarafından şantiye alanına dönüştürülen Cumhuriyet Parkı’na ilişkin AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı’nın hukuki süreç başlatılması için suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

(Yenişafak)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER