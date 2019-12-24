CHP’liler Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Baykal'ın yerine FETÖ getirdi
Yerel seçimler öncesi sancılı bir süreç geçiren CHP’de istifalar ve tartışmalar devam ederken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na hem partinin önemli isimlerinden hem de tabandan baskı giderek artıyor.
CHP’li eski vekiller Şahin Mengü ve Canan Arıtman, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Mengü, "Atatürk'e hakaret eden kişi CHP'de vekil oldu" derken, Arıtman, "CHP-HDP ittifakında Türk milleti CHP'yi asla affetmez" diye konuştu.
A Haber'e konuşan CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ise "CHP'de kimlik siyaseti yapılıyor"." dedi. Yıldıray Sapa ise, "Kılıçdaroğlu'nu Baykal'ın yerine FETÖ getirdi." ifadelerini kullandı.
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