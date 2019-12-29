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29 Aralık 2019 Pazar 12:57:14 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 13:34:11

CHP lideri Kılıçdaroğlu'unda tepki çeken üslup! Kanal İstanbul'u destekleyenlerin aklını sorguladı

Başkan Erdoğan'ın 'İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır' dediği proje hakkında CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken bir açıklama geldi. İstanbul'un yok edilmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, projeyi destekleyenlerin aklını sorguladı.

Kanal İstanbul konusunda tartışmalar devam ediyor.Projenin yapılmaması için tüm olanaklarını kullanacağını belirten Kılıçdaroğlu, hükümetin bu projeyi yapabileceğine de inanmadığını söyledi.

"Aklı olan herkes doğru olmadığını kabul ediyor"

CHP Lideri, aklı olan herkesin Kanal İstanbul'a karşı çıktığını söyleyerek Kanal İstanbul'a destek olanlara da hakaret etti.

"Kanal İstanbul tamamen gündemi değiştirmeye yönelik. Ben yapılacağına inanmıyorum. Hangi para ile yapacaklar?" diyen CHP Lideri, "Herkes şapkasını önüne ona göre koysun. İstanbul'u yok etme projesi. Aklı olan herkes bunun doğru olmadığını kabul ediyor. Kanal tartışması ile mutfakta yangını, askeri ücreti unutturmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

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