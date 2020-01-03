CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan yerli otomobil açıklaması: Getirirlerse deneme turu atarız
Yerli otomobil projesiyle ilgili kendi partililerini de şaşırtan açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerli araba yapmaya karşı çıkmak, Türkiye'nin çıkarları açısından doğru değil. Getirirlerse deneme turu yapabiliriz. Sipariş vermedim." açıklamasında bulundu
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Yerli Otomobili ile ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.
"KARŞI ÇIKMAK DOĞRU DEĞİL"
Kılıçdaroğluı, yerli otomobile ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yerli araba yapmaya karşı çıkmak, Türkiye'nin çıkarları açısından doğru değil" dedi.
"YERLİ OTOMBİLE BİNMEK İSTER MİSİNİZ?"
"Yerli otomobili siz de kullanmak ister misiniz?" sorusuna partilileri şaşırtan cevap veren Kılıçdaroğlu, "Getirirlerse deneme turu yapabiliriz. Sipariş vermedim." açıklamasında bulundu
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