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08 Şubat 2020 Cumartesi 09:14:17 | Son Güncelleme: 08 Şubat 2020 Cumartesi 09:17:04

CHP’li Yalova Belediyesi'nde 22 milyon liralık FETÖ vurgunu

CHP'li Yalova Belediyesi'nin muhasebe biriminde çalışan Reşat Elgin, bir paravan şirket aracılığıyla belediyenin topladığı 22 milyon lirayı alarak kayıplara karıştı. Belediyede resmi hesabın dışında müteahhit bağışlarının aktarıldığı bir hesabın kullanıldığı ortaya çıktı. Bu hesaptaki paraları alan Elgin'i belediyedeki görevine 5 yıl önce FETÖ getirdi.

CHP'li Yalova Belediyesi'nin kasası boşaltıldı. FETÖ'nün belediye imamı olarak Erkan Karaaslan'ın kurduğu ekibin 5 yıl önce belediyenin muhasebe müdürü Şenay Taş'ı çeşitli bahanelerle alaşağı ederek yerine getirdiği Reşat Elgin, 22 milyon TL'yle sırra kadem bastı. Belediyenin muhasebe biriminde işçi statüsünde çalışan ve imza yetkisi olmayan Elgin, geçen çarşambadan beri kayıp. Elgin'in eşi Emel Atik Elgin de aynı gün polise kayıp başvurusunda bulundu. Olay hakkında çok yönlü soruşturma başlatılırken Elgin'in parayı Bulgaristan'da kurulan bir paravan şirkete aktardığı iddia edildi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman "Bir belediye çalışanının yapmış olduğunu tespit ettiğimiz suç nedeniyle emniyet müdürlüğüne ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Elgin'in, parayı paravan şirkete aktardığından Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in haberdar olduğu öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri; geçen hafta Yalova Belediyesi'nin hesaplarını ve ihaleleri incelemeye başlamıştı. İddiaya göre Yalova Belediyesi'nde resmi ve gayri resmi (gizli) iki hesap tutuluyordu. Gayri resmi hesapta müteahitlerden alınan bağışlar olduğu iddia edildi. Yalova Belediyesi hesaplarında açığın ortaya çıkması üzerine Güleç ile Elgin'in 5 Şubat'ta öğle saatlerinde toplantı yaptığı, görüşmenin ardından Elgin'in belediye garajında bulunan aracına binerek sırra kadem bastığı öne sürüldü. Güleç'in sekreterinin, Elgin'in eşi Emel Atik Elgin olduğu öğrenildi. Güleç'in, Muharrem İnce'nin Yalova Milletvekili olduğu dönemde Yalova İl Genel Meclisi üyesi kardeşi CHP'li Hüseyin İnce'yi belediyede yolsuzluk yapılmasını gündeme getirdiği için dövdürdüğü iddia edilmişti.

Yalova Belediyesi'nden yapılan açıklamada da Reşat Elgin hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, "Mali Hizmetler Müdürü de açığa alındı" denildi.

'DİDİK DİDİK ARAŞTIRILMALI'

SABAH'a konuşan bir Yalova Belediyesi görevlisi, "Reşat'ı FETÖ'cüler kullanarak halkın vergilerinden toplanan parayı kaçırmışlar. Bu olay çok yönlü soruşturulmalı. Belediyede var olan sistemi değiştiren, FETÖ'nün belediye imamı Karaaslan'ın ekibinin kurduğu sistem didik didik araştırılmalı" diye konuştu. Daha önce belediyede denetçi olarak çalışan Mustafa Özkaynar da FETÖ ile kurulan kirli ittifaka karşı çıktığı için Salman tarafından Ardahan'a gönderilmişti.

ÖRGÜTÜN CHP'DEKİ TAHSİLATÇISI

FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaaslan'ın 104 CHP'li belediyeyle iş yaptığı ortaya çıkmıştı. Karaaslan E-yöntem Eğitim ve Danışmanlık Şirketi ile CHP'li belediyelerden 'danışmanlık' hizmeti adı altında para topladı.

* Karaaslan 2014'te Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu Eskişehir'deki toplantıda 234 belediye başkanına seminer verdi. 'Tek başına' girdiği kurgu ihalelerle 4 yılda 1 milyar lirayı FETÖ'ye aktardığı iddiasıyla tutuklandı. Karaaslan'ın, başta Aydın Belediyesi olmak üzere CHP'li belediyelere milyonlarca liralık fatura kesip bu paraları FETÖ'ye aktardığı tespit edilmişti.

* 29 Eylül 2017'de yargılandığı FETÖ davasında denetimli serbestlik kararıyla tahliye edilen Karaaslan, hakkında aynı mahkeme tarafından çıkarılan yakalama kararı sonrası kayıplara karışmış ve 18 Ocak 2019'da Ankara'da sahte kimlikle yakalanarak cezaevine konulmuştu.

'AL GÜLÜM VER GÜLÜM'

Karaaslan'ın belediyelerdeki FETÖ oyunlarıyla mücadele eden Aydınlı bürokrat H. Haşmet Aysan, "Aldığı ihaleler şaibeli. Belediyelerde 'Al gülüm, ver gülüm' saadet zinciri kurulmuş" dedi.

(Sabah Gazetesi)

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