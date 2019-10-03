CHP’li Gürsel Tekin’den güldüren açıklama: Röportaj bilgim olmadan yayınlandı

HDP ile işbirliği yaptığı iddiasıyla millet ittifakı üyeleri tarafından eleştirilen CHP’de, yeni bir kriz çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, terör örgütü PKK tarafından propaganda amaçlı kullanılan sözde medya organı ANF’de yayınmlanan röportajı gündeme bomba gibi düştü.

Terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan ve yerlerine kayyum atanan HDP’lileri savunan Tekin’in o röportajı, hem kendi partisinden hem de kamuoyunun birçok kesiminden tepki topladı.

Tekin: Tarafımla yapılan bir röportajın, hem röportaj yapan gazetecinin, hem ajansın hem de benim tamamen bilgi, onay ve iznimiz dışında farklı bir mecrada kullanılmasıdır.

Eleştiri oklarının hedefindeki Tekin’den, akşam saatlerinde açıklama geldi. CHP’li vekil, TBMM’de faaliyet gösteren bir ajans aracılığıyla kendilerine ulaşan bir kişiye röportaj verdiğini ve bu röportajın bilgisi dışında terör örgütüne ait kanalda yayınlandığını belirtti.



Doğu ve Güneydoğu’da başlatılan terör soruşturmaları kapsamında görevden el çektirilen HDP’li isimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Tekin, söz konusu makamlara kayyum atanmasını eleştirdi.

Ancak Tekin, skandala sebep olan ajansın ve gazetecinin kimliğini açıklamadı.

Öte yandan söz konusu ‘kayyum’ röportajı, terör örgütü PKK’nın medya organı ANF’den silindi. Siteye şöyle bir duyuru girildi:

“CHP Milletvekili Gürsel Tekin ile yapılan “Gürsel Tekin; Kayyumlar 82 Milyonu İlgilendiren Bir Meseledir” başlıklı röportajı 1 Ekim tarihinde serbest bir muhabirden alarak yayınladık.

Haber bir yanlışlıktan kaynaklı sitemizde yayınlanmış ve kaynağından iptal edilmesi üzerine geri çekilmiştir”

Oysa skandal haberde ve videoda “Gürsel Tekin, ekonomik krizin nedenlerini ve yargı reformu paketinin içeriği ile ilgili düşüncelerini ANF’ye değerlendirdi” açıklaması yer alıyordu.