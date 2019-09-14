CHP’li Emir'den skandal sözler

Kayyum atandıktan hemen sonra peş peşe açıklamalar ve ziyaretler gerçekleştiren CHP’den bir skandal daha geldi.

YİNE KOL KOLA GİRDİLER

Katıldığı bir televizyon programında CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kendisine yöneltilen “PKK marşının okunması ve marş okunurken ayağa kalkılması, size göre kayyum atanması için yeterli mi değil mi” sorusuna “Yeterli değil” cevabını verdi. Sosyal medyada büyük tepki gören bu açıklama, CHP’yle HDP’nin kol kola olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.