  • Bist 100
    98987.5
  • Dolar
    5,7159
  • Euro
    6,3247
  • Altın
    279,1620
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Burcunuz bugün size ne söylüyor? Günlük burç yorumları 7 Eylül 2019 sizlerle.. Burcunuz bugün size ne söylüyor? Günlük burç yorumları 7 Eylül 2019 sizlerle..
84 gündür kayıptı ceset ona ait çıktı 84 gündür kayıptı ceset ona ait çıktı
Avustralya’da yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi Avustralya’da yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi
Kırklareli'nde kuyuya düşen köpeği itfaiyeciler kurtardı Kırklareli'nde kuyuya düşen köpeği itfaiyeciler kurtardı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 4 adet azaldı ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 4 adet azaldı
Sezonu şampiyon olarak tamamlayacak takım 230 milyon TL yayın geliri elde edecek Sezonu şampiyon olarak tamamlayacak takım 230 milyon TL yayın geliri elde edecek
Beşiktaş’ın kayıp transferi Boyd! Yokları oynuyor! Beşiktaş’ın kayıp transferi Boyd! Yokları oynuyor!
Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da! 100 metreden fazla yaklaşanı batırıyor Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da! 100 metreden fazla yaklaşanı batırıyor
CHP’li belediyelerde zam furyası başladı! Kervanın lideri İmamoğlu CHP’li belediyelerde zam furyası başladı! Kervanın lideri İmamoğlu
Kaldırıma uzandılar... Ekmek teknelerinden ellerini bir an olsun çekmediler... Küçük çocukların yaşam mücadelesi Kaldırıma uzandılar... Ekmek teknelerinden ellerini bir an olsun çekmediler... Küçük çocukların yaşam mücadelesi
Samuel Eto'o aktif futbol hayatını sonlandırdı Samuel Eto'o aktif futbol hayatını sonlandırdı
Arda Turan, oğlu Hamza Arda için kesenin ağzını açtı! Arda Turan, oğlu Hamza Arda için kesenin ağzını açtı!
Kilolarca ağırlığındaki eroini bakın nereye gizlemişler Kilolarca ağırlığındaki eroini bakın nereye gizlemişler
Sınır kapısında aranan TIR'dan 2 bin 500 kaplumbağa çıktı Sınır kapısında aranan TIR'dan 2 bin 500 kaplumbağa çıktı
Dünyanın yarısı Türkiye’de! Milyarlarca dolar para... Dünyanın yarısı Türkiye’de! Milyarlarca dolar para...
Boş CV ile müdür oldu... Tekneden koltuğa Boş CV ile müdür oldu... Tekneden koltuğa
İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan oldu! Vatandaş aldığı cevapla şok oldu İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan oldu! Vatandaş aldığı cevapla şok oldu
Cüneyt Özdemir'den ünlülere HDP önündeki anneler tepkisi! Cüneyt Özdemir'den ünlülere HDP önündeki anneler tepkisi!
Türkiye terörle mücadelede doktrin değiştirdi! Irak, Suriye ve Akdeniz'deki adımlar yeni dönemin habercisi Türkiye terörle mücadelede doktrin değiştirdi! Irak, Suriye ve Akdeniz'deki adımlar yeni dönemin habercisi
Üniversiteliler ev sahibi oluyor Üniversiteliler ev sahibi oluyor
Her yeri istila ettiler! Kent sakinleri böyle dolaşıyor... Her yeri istila ettiler! Kent sakinleri böyle dolaşıyor...
Lordlar Kamarası anlaşmasız Brexit'in önüne geçen yasa tasarısını onayladı Lordlar Kamarası anlaşmasız Brexit'in önüne geçen yasa tasarısını onayladı
Gazze en kötü yılını yaşadı Gazze en kötü yılını yaşadı
Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 43'e yükseldi Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:17:56 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:24:28

CHP’li belediyelerde zam furyası başladı! Kervanın lideri İmamoğlu

CHP’li belediye başkanları koltuğa oturduktan sonra vatandaşı zamma boğdu. İstanbul’da ulaşımdan suya ve servise kadar pek çok alanda yapılan zamlar Muğla, Aydın, Adana ve Ankara’da da başladı.

Seçim öncesi zam yapmayacaklarını söyleyip, çeşitli vaatlerde bulunarak oy toplamaya çalışan CHP'li belediye başkanları koltuğa oturur oturmaz düğmeye bastı. Ulaşımdan suya, taksiden okul servislerine kadar pek çok alanda zam yapıyorlar. Yaptığı zamları örtmek için Yenikapı şovuna sarılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünü yaptığı kazık furyası kervanına Muğla, Aydın, Adana ve Ankara belediye başkanları da katıldı.

ADANA DA VATANDAŞA ACIMADI

CHP'lı Adana Belediye Başkanı Zerdan Karalar da vatandaşa acımadı. Gelir gelmez yolcu taşıma ücretlerine zam yaptı. Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla, toplu taşıma ücretleri 2 Eylül itibarıyla zamlandı. Özel halk otobüslerinde yolcu taşıma ücretleri; öğrenciler için 1.50 TL'den 1.70 liraya, sivil vatandaş için ise 2.30 TL'den 2.80 liraya yükseltildi. Minibüs ücretleri de öğrenciler için 1.80 TL'den 1.90 liraya, sivil vatandaş için 2.60 liradan 2.95 TL'ye çıktı.

ANKARA'DA ULAŞIMA ZAM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye otobüsleri başta olmak üzere taksi ve dolmuş ücretlerinde yüzde 33'e varan oranda zam yaptı. Otobüslerde fiyat 2.50 TL'den 3.25 liraya yükseldi. Aktarım ücreti 1 TL'den 1.60 liraya, dolmuş ve minibüslerde kısa mesafe 3 TL'den 3.50 liraya, uzun mesafe 3.5 TL'den 4 liraya çıktı. Okul servislerinde ise en kısa mesafe yıllık bin 818 TL'den 2 bin 54 liraya yükseldi. Ankara'da toplu taşıma ücretlerinin ardından suya da zam yapılması gündemde. Ankara Büyükşehir Belediyesi, su ücretlerinde 'kademeli tarife' uygulamasına geçmeye hazırlanırken, son kararı meclis verecek.

MUĞLA VE AYDIN DA FİYATI ARTIRDI

CHP'lı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 1 Temmuz'da şehir genelinde ulaşıma yüzde 20 ila 45 arasında zam yaptı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da il genelinde halk minibüsleri ile şehir içi minibüslere yönelik yüzde 20 oranında zam uyguladı. Şehir içi dolmuşlarda öğrenci 2 lira, tam 2.50 lirayken, yeni fiyat tarifesine göre, öğrenci 2.50 lira, tam ücret ise 3 lira oldu. İlçelere giden minibüslere de yüzde 20 oranında zam geldi.

ÖĞRENCİYE DE İNSAF ETMEDİLER

Seçımden önce "yaşı küçük çocuklara ücretsiz okul servisi sunacağız" diyen Ekrem İmamoğlu, okul servis ücretlerine zam yapmaktan da geri durmadı. Öğrenci okul servis ücretlerine yüzde 13 zam geldi. En kısa mesafe ücreti 243 lira oldu. Ayrıca "24 saat ulaşım" diyen İmamoğlu, gece hizmet verecek olan toplu taşıma araçlarında "farklı tarife" uygulanacağını açıkladı. Buna göre 00.30-05.30 arasında belediyenin toplu taşıma araçlarını ya da metroyu kullananlar 2 katı ücret ödeyecek. Şehir hatları İstinye-Çubuklu Arabalı Vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20 zam gelirken, Harem-Sirkeci araç geçiş ücreti yüzde 10 arttı. Zam yağmurundan Hamidiye Su da nasibini aldı. 9 lira olan 19 litre damacana su 11 liraya, 1 TL olan 0.5 litrelik küçük sular ise 1.5 liraya satılmaya başlandı.

KERVANIN LİDERİ İMAMOĞLU!

Yerel seçimler öncesinde vatandaşlara bol keseden vaatler dağıtan CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra söylediklerinin tam tersini yaptı. Propaganda döneminde ulaşımın pahalı olduğunu dile getiren Ekrem İmamoğlu, göreve gelir gelmez ulaşım ücretlerine yüzde 25 zammı yapıştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafe ve işletmelerde vatandaşa kaliteli ve ucuza hizmet sözünü verdi. Ancak sosyal tesislerde yüzde 20 zam kararı alındı. İSPARK ücretlerine de zam yapan İmamoğlu vatandaşın tepkisi üzerine geri çekmek zorunda kaldı. İmamoğlu'nun talimatıyla İSBİKE (akıllı bisiklet paylaşım sistemi) fiyatı da yüzde 40 arttı. İSBİKE'da saatlik 2.5 lira olan bisiklet kiralamaları 3.5 TL'ye çıkarıldı. Vatandaşın abonelikler için ödeyeceği fiyat ise 59 liradan 99 TL'ye yükseltildi. Taksi ücretlerinde de ortalama yüzde 25 zam yapıldı. Açılış ücreti 5 lira, yolculuk başına minimum ücret ise 13 liraya çıktı. Minibüs ücretlerine de yüzde 25 zam yapıldı. Öğrenciler için ücret 1.5 liradan 2'ye, indi-bindi ücreti ise 2.5 liraya çıktı.

(Sabah Gazetesi)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ