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01 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 09:55:44

CHP’li belediyeler vatandaşı bunalttı

Koltuklarına oturur oturmaz verdikleri sözleri unutan CHP’li başkanlar, yaptıkları zamlarla vatandaşı isyan ettirdi. Muğla, Antalya, Burdur, Bolu ve İstanbul’un ardından Ankara’da da ulaşıma yüzde 200’e varan zamlar yapıldı.

Seçim öncesi ‘ücretsiz ulaşım’ vaadinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla öğrencilerin kullandığı indirimli Ankarakart transfer ücretine, yüzde 200 zam yapıldı. Tam biletler için geçerli transfer ücreti yüzde 60, tek biniş biletlerin fiyatı yüzde 50 oranında arttı. Servis ücretlerine ise yüzde 13 zam geldi.

ÜCRET ARTIŞI OLABİLİR

65 yaş üstü ücretsiz biletin kaldırılmasının da gündeme geldiği Ankara’da, yoğun saatlerde ücretlerin daha da arttırılması planlıyor. Mansur Yavaş’ın seçim vaatleri arasında yer alan ilginç ‘zam önerisine’ göre, bu saatlerde kamu hizmetlerinden yararlanan vatandaşlardan ‘daha fazla ücret’ alınarak ulaşım şirketi ‘kâra’ geçirilecek. Belediyeden yapılan açıklamada zamma gerekçe olarak, yaklaşık 3 yıldır toplu taşıma ücretlerinde artış yapılmaması ve EGO’nun yılsonunu, tahmini 630 milyon lira zararla kapatmasının beklenmesi gösterildi. EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro, Teleferik’le ÖTA ve ÖHO’larda yeni ücret tarifesi 2 Eylül Pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olacak.

HALK ZAMLARDAN BIKTI 

“Zam yapılmayacak, işçi çıkartılmayacak” sözlerini unutan CHP’li Muğla Belediyesi su fiyatlarına yüzde 200, ulaşıma ise yüzde 20’yle 45 oranında; CHP’li Burdur Belediyesi su ve ulaşıma yüzde 25 oranında zam yapmıştı. Antalya’da 15 gün önce toplu taşımaya yapılan yüzde 24 zamla, tam bilet 3 lira 20 kuruş, indirimli bilet 2 lira 70 kuruş, öğrenci bileti 1 lira 80 kuruş,“kullan at” bilet fiyatı ise 3 lira 50 kuruş olmuştu. Bolu’da ulaşıma yüzde 10, pazar yerlerine yüzde 20 zam yapılmıştı. İstanbul’da geçtiğimiz günlerde minibüslere yüzde 20, taksi dolmuşlara yüzde 25, servis ücretlerine yüzde 13, taksilere ise 25 zam gelmişti.

EKMEĞİMİZLE OYNAMAYIN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkardığı 5 bine yakın işçinin Saraçhane’de başlattığı eylem dün de devam etti. Perişan edilen yüzlerce işçi ve yakını, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’na verdikleri namus sözünü hatırlatarak, işlerine geri dönme talebinde bulundu. İşçilerden Metin Karadeniz yaptığı açıklamada, “Aileme anlatamadım, anneme söyleyemedim işten çıkarıldığımı. İnsanların ekmeğiyle oynamak bu kadar kolay mı” sözleriyle tepkisini dile getirdi. CHP’li Belediyeler İstanbul’da 5 bin, Ankara’da 1700, Adana’da 1750, Antalya’da 100, Bolu’da 97 işçiyi ekmeğinden etti.

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