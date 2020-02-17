CHP’li belediye vatandaşın malına göz dikti! Vatandaşa arsa zulmü!

Burdur'da CHP'li belediyenin Bağlar ve Bahçelievler mahallelerinde '18 uygulaması' olarak bilinen İmar Kanunu'nun 18. Maddesini uygulayarak arazilerine el koyduğunu öne süren vatandaşlar isyan etti.

Çalıştay düzenleyip ortak mücadeleye başlayan mağdurlar, pankartlar açarak belediyeyi protesto etti. Vatandaşlar, kendilerinden para istendiğini, vermeyenin arsasının elinden alındığını iddia etti.

ÖZEL ŞİRKETLERE YAPTIRIYOR

Belediyenin parsellere ayırma işlerini kendi mühendis ve haritacılarına değil de özel şirketlere yaptırdığı, vatandaşlardan para istendiği, vermeyenlerin ise arsalarının daha kötü yerlere taşındığı öne sürüldü.

"DANIŞIKLI DÖVÜŞ VAR"

Burdur Valiliği konuyla ilgili soruşturma yürütürken AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i uyararak. "Bu işte danışıklı dövüş var. Vatandaşın derdi dinlenmiyor, itirazlar hemen reddediliyor. Bağlar Mahallesinde bir teyzemle karşılaştım, evi, yurdu, ahırı elinden alınmış, başka birine verilmiş, ağlıyor" dedi. Mağdurlardan İsmail Arar "Yol geçeceği için de evimin yıkılacağını söylediler" derken Nilgün Arar "Bize 40 bin lira getirin yerinizde kalın dediler. Vermeyince arsalarımız peşkeş çekildi"diye konuştu. Vatandaşlar, uygulamayı CHP genel merkezine duyurmak için CHP'nin İl Kongresi'nde pankartlarla protesto yaptı.