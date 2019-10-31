CHP’li başkanların kutlama kavgası

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, İzmir’in Selçuk ilçe merkezindeki Zafer ve 14 Mayıs mahallelerinde, yürüyüş ve fener alayı düzenlendi.

HALAYDA BAŞLADI

Meşaleli yürüyüşün ardından Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil, CHP'li belediye meclis üyeleri ve partililer, bir grup belediye çalışanıyla düzenlenen kutlamalara katıldı. Şirince mahallesindeki kutlamalar sırasında, köylülerle halay çeken Başkan Sengel ve beraberindekiler, iddiaya göre, Selçuk Belediyesi eski Başkanı CHP'li Vefa Ülgür’le beraberindeki kişiye, sözlü ve fiziki saldırıda bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ve zabıta ekipleri müdahale edip, olayın daha fazla büyümesini önledi. Köylüler, yaşananlara tepki gösterip Ülgür ve beraberindekilerden mahalleyi terk etmelerini istedi. Jandarma, olay sonrası Ülgür ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı.