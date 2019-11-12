CHP’li başkanın kaçak villasında yıkım

Bursa'da, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, geçtiğimiz yıl, Hasanağa mahallesinde bulunan baraj havzasında, 1700 metrekarelik arsa satın aldı. 7 milyon lira harcayarak imara kapalı olmasına rağmen villa yaptırdı.

Turgay Erdem, “Bursa'da çok sayıda benzer yapı var, neden bunlar gündeme getirilmiyor” diyerek kendini savunmuştu.

KAPIYA KADAR ASFALT

Lüks yapının inşasında bölgedeki onlarca ağaç da kesildi. Kısa sürede tamamlanan inşaatın ardından, Nilüfer Belediyesi tarafından villanın kapısına kadar asfalt yol da yapıldı. Eleştiriler üzerine açıklama yapan Erdem, villanın kendisine değil, belediyede şoför olan Mümin Terzioğlu’na ait olduğunu öne sürdü. Bir işçinin önce 1700 metrekare arsa alıp, aradan bir yıl geçmeden 7 milyon lira harcayarak nasıl villa yaptırabildiği sorularına ise cevap vermedi. Skandalın ardından, Erdem hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İŞ MAKİNELERİ BÖLGEDE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da villa inşaatıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Belgelerin, uydu görüntülerinin ve yapı alanının incelenmesinin ardından villa mühürlendi. Kaçak yapı hakkında yıkım kararı alındı. Bölgeye giden ekipler, kaçak villanın yıkımına başladı.