CHP'li Ateş: Fenerbahçe direndi ama benim partim FETÖ'ye teslim oldu

Deniz Baykal’a en yakın isimlerden biri olan eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, dün akşam katıldığı CNN Türk yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ateş, “Ben o dönemin MYK’sında görev yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış biriyim. O süreçleri yaşadım, bunları gördüm. Deniz beyin de yanlışlarını MYK’da söylemiş, dışarı çıktığımda partimi savunmuşumdur. Maalesef, benim partim o dönemde dik dursaydı, sayın Baykal’ı vermeseydi, Türkiye’nin başına bu melanetler gelmezdi. Türkiye bu zorlukları yaşamazdı.’’ dedi.

Ateş, ‘MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne (FETÖ) teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı” İfadelerini kullandı.

İşte o tartışma…