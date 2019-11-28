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28 Kasım 2019 Perşembe 09:07:29 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 09:10:45

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi'ndan 'A sınıfı' ayrımcılık! Yine CHP yine skandal

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi skandala imza attı. En iyiler diye hazırlanan afişte kentin bazı ünlülerinin adlarına özellikle yer verilmedi

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kentin değişik noktalarına astırdığı ve "A Sınıfı" dediği bazı Adanalı ünlüler ile sanatçıların adını taşıyan reklam panosunda sadece 16 ismin yazılması tepki topladı. Karalar'ın, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Yılmaz Güney, Ayşe Arman, Müslüm Gürses, Canan Dağdeviren, Fatih Terim, Timur Savcı, Ali Özgentürk, Suna Kan, Haluk Levent, Abidin Dino, Kıvanç Tatlıtuğ, Menderes Samancılar, Şener Şen ve Nebil Özgentürk'ün isimlerinin bulunduğu "A-Sınıfı. En iyileri yetiştiren öğretmenlerimize saygıyla. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" afişleri kentin değişik noktalarında yerini aldı. Panodaki 16 kişinin ismini gören Adanalılar, kentin diğer ünlülerin adlarını göremeyince şaşkınlıklarını gizleyemedi.


"KARALAR PARTİZANLIK YAPMIŞ"

Türk pop müziğinin ünlü ismi olan ve 2014 yılında yaşamını yitiren ağabeyi Murat Göğebakan'ın listede bulunmamasının üzüntü verici olduğunu kaydeden Ferhat Göğebakan, "Ağabeyim Sayın Cumhurbaşkanına Uzun Adam ve Efsane şarkısını yazmıştı. Bu yüzden mi panoya ismi konmadı. Adana'da sadece bu kadar mı ünlü var? Bu listede Ferdi Tayfur, Murat Kekilli, Yaşar, daha ismini sayamadığım birçok ünlü vardı. Burada maalesef partizanlık yapılmış. Bir belediye başkanına insanları sınıf olarak ayırmak yakışmadı" diye konuştu. Murat Kekilli de "Ben değil Adana halkı karar versin. Farklı düşüncelerdeki insanları ayırt etmedim, etmem de. Sahneme herkes gelebilir kimseyi ayrıştırmam" diyerek tepki gösterdi. Adanalı şarkıcı Yaşar da "karalar ve ekibi beni afişe koymayı unutmuş olabilirler ama Adanalı gönlüne almış bir kere, Adanalı unutmaz... Özür kapısı açık, bekliyoruz" diyerek özür beklentisini dile getirdi.

ONLAR MEMLEKETİN ÇOCUKLARI DEĞİL Mİ

Sabancı Ailesi, Ferdi Tayfur, Salih Güney, Aytaç Arman, Muzaffer İzgü, Yılmaz Duru, Yılmaz Köksal, Mahmut Hekimoğlu, Murat Göğebakan, Murat Kekilli, Danyal Topatan, Ali Şen, Hakkı Bulut, Arif Keskiner, Bilal İnci, Nurhan Damcıoğlu, Faruk Tınaz, Demirtaş Ceyhun, Erol Büyükburç, Mustafa Sağyaşar, Demir Karahan, Ayşe Hatun Önal, Kurtuluş, Bedri Baykam, Feridun Düzağaç.

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