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20 Eylül 2019 Cuma 13:18:07 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 13:39:16

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın İBB'de kadrolaşmak için yazışmalar yaptığı ortaya çıktı

CHP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, binlerce çalışan bir mesajla kapı önüne koyarken CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın büyükşehir belediyesinde kadrolaşmak için yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir yandan İBB'de işçi kıyımı yaparken diğer taraftan CHP İstanbul İl Başkanlığı, Büyükşehir'e partilileri doldurmak için düğmeye bastı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan 39 İlçe Başkanlığı'na gönderilen yazıda, partiye ulaşan CV'lerle ilgili talimat verildi.

İl Genel Sekreter Vekili Hale Özcömert Coşkun imzalı belgede, "İlçelerinize yapılan iş başvurularınızı daha önceden de ifade edildiği gibi İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne yönlendirmesi; ancak ilçenizin referans olacağı CV'lerin dosyalarını 17 Eylül 2019 Salı günü saat: 19:00'a kadar İl Sekreterliğimize teslim edilmesi hususunda gereğini rica ederim" denildi. Yazıda, partiden referansı olanların İl Sekreterliği'ne, referansı olmayanların ise İBB'ye başvurmalarının talep edilmesi dikkat çekti.

KARACA PAYLAŞTI

Skandal belge Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Karaca attığı tweette, "İşe alımlarda, partizanlık yapmayacağını taahhüt eden Ekrem Bey. Bu yayınladığım belgeye verecek bir cevabınız var mı? CHP İL Örgütüne neden başvuru yapılıyor ve partiden referans isteniyor? Referans CV'ler neden İL Örgütünde toplanıyor ? Bir cevabınız varmı?" dedi.

CHP'LİLER DOLDURULACAK

Bu durum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyükşehirde kadro şişkinliği olduğu yönündeki açıklamasını boşa çıkarttı. Belge, belediyeden mesaj yoluyla atılan binlerce kişinin yerine CHP İl ve İlçe Teşkilatları'nın referansıyla adam doldurulacağını kanıtladı.

 

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