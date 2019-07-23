CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu terör örgütü PKK'nın 3 elebaşısının öldürülmesini kınadı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu haddini aşmaya devam ediyor.

Kaftancıoğlu, "Ben bir yaşam hakkı savunucusuyum. Suçu ne olursa olsun herkesin yargılanma hakkı vardır. Ne olursa olsun siz 3 kadını Avrupa’nın merkezinde vahşice öldürüyorsanız ben bunu kınamak zorundayım. Bu kişilerin suçu ne olursa olsun bunu yapmak zorundayım. Ne olursa olsun sen o kişileri yargılamak zorundasın" sözlerini sarfetti.

Terör örgütlerine verdiği desteklerde sınır tanımayan Kaftancıoğlu son açıklamasıyla kamuoyunda büyük tepki topladı.