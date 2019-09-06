CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

- İDDİANAMEDEN

İddanamede Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden attığı tweetler nedeniyle ve yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı anımsatılmıştı.

PKK'LI TERÖRİST SAKİNE CANSIZ İÇİN MESAJ ATMIŞTI

Kaftancıoğlu'nun sosyal medyada suça konu yaptığı paylaşımlara tek tek yer verilen iddianamede, Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımlar ile ''Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşalama'' suçunu işlediği, Fransa'da öldürülen terör örgütü PKK'nın kurucularından ve kadın örgütlenmesinden sorumlu olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Sakine Cansız hakkında yaptığı paylaşımlar ile terör örgütünün propagandasını yaptığı, bir kısmı FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşımlardan oluşan tweetleri ile de ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçlarını işlediği kaydedildi.

İddianamede, sanık Kaftancıoğlu'nun söz konusu sosyal medyadaki paylaşımının hatırlatıldığı bir televizyon programına geçtiğimiz haftalarda katılarak hala aynı düşüncede olduğunu söylediğine de yer verildi.

Kaftancıoğlu, iddianamede yer alan ifadesine göre, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ve bir tweet dışında diğer paylaşımlarının da şahsının yaptığını belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.











(AA)