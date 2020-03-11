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11 Mart 2020 Çarşamba 08:11:59 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 08:20:17

CHP, HDP ve PKK yine aynı masada! Berlin'de düzenlenen toplantıda Türkiye karşıtı skandal sözler!

Geçtiğimiz cuma günü Berlin'de skandal bir toplantı gerçekleştirildi. Sol Parti (Die Linke) ve Rosa Lüksemburg Vakfı’nın düzenlediği toplantıda CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu, HDP’li Mithat Sancar, HDP’li eski vekil Ertuğrul Kürkçü ve PKK’nın Suriye’deki üst düzey isimlerinden İlham Ahmed aynı masada buluştu. Ahmed, oturumda Türkiye’yi işgalci olarak niteledi ve PKK’nın müzakerelere dahil edilmesini istedi.

Almanya'nın başkenti Berlin, geçtiğimiz hafta cuma günü ilginç bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Sol Parti (Die Linke) ve Rosa Lüksemburg Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Bölünmüş mü yoksa birleşik mi? Ortadoğu'da Kürt sorununun çözümünde güncel fırsatlar ve perspektifler" adlı konferans, CHP ve HDP'li isimlerle PKK/YPG'lileri buluşturdu. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'li eski vekil Ertuğrul Kürkçü, 2 yıl önce milletvekilliği düşürülen HDP'li Ahmet Yıldırım ve YPG/PKK'nın Suriye'deki üst düzey elebaşlarından İlham Ahmed aynı masanın etrafında 'Suriye kantonlarının geleceğini' tartıştı.

Tanrıkulu ile Sancar, Berlin'deki toplantıdan henüz birkaç gün önce TBMM'de 'İdlib' konulu gizli oturuma katılmış ve Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına ilişkin açıklanması kanunen yasak bazı bilgiler elde etmişlerdi. CHP ve HDP'li vekiller, gizli oturumun hemen ardından PKK elebaşıyla buluşmak için Almanya yolunu tuttu. Bu arada toplantıda, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar'ın da hazır bulunması dikkat çekti.

TBMM'de İdlib konulu gizli celsenin ardından CHP ve HDP'li vekiller Berlin'e koştu. "Bölünmüş mü yoksa birleşik mi?" başlıklı oturumda Tanrıkulu ile Sancar, PKK elebaşı İlham Ahmed ile aynı masa etrafında buluştu

PKK'YI YASAKLAMAYIN

Berlin'deki oturumda Türkiye'ye 'işgalci' diyen PKK'lı İlham Ahmed, "Esed Kürtlerin varlığını inkar ederken, Afrin'de zeytin ağaçları kesiliyor ve tüm dünya izliyor. Kuzeydoğu Suriye'deki özerk yönetimi tanıma zamanı çoktan geldi. Ancak bunun tersi bir durumla karşı karşıyayız. Krizin yakında çözüme kavuşturulması için özyönetimin (PKK/SDG) siyasi müzakerelere dahil edilmesi gerekiyor" dedi.

Can Dündar (Sol tarafta)

Sol kanat politikacılarından Stefan Liebich ise konuşmasında 'Almanya'nın Kürtlere dönük perspektifinin değişmesi gerektiğini' söyleyerek, PKK'ya ve örgüt sembollerine yönelik yasakların 'kaldırılmasını' istedi. Toplantının bir diğer konuşmacısı ise Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Meclisi Başkanvekili Hemin Hawrami idi. Hawrami, "Başarısız bağımsızlık referandumuna rağmen KDP Kürdistan'ın bağımsızlığı için çabalamaya devam ediyor" dedi. Pek çok ismin aynı masa etrafında buluştuğu organizasyonda, Gezi olaylarında sırasında ismini sıkça duyduğumuz Alman Parlamenter Claudia Roth da yer aldı.

(Yenişafak)

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