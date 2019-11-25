25 Kasım 2019 Pazartesi 12:51:03 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 12:52:19
CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan İnce'ye yanıt: Kanıtın varsa konuş, yoksa sus!
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP'li Muharrem İnce'nin açıklamalarına tepki göstererek, "Kanıtın varsa konuş, yoksa sus!" dedi.
Twitter'dan Muharrem İnce'ye çağrıda bulunan Özkoç, ''Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! İnce dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!" dedi.
Muharrem İnce dün Yalova'da yaptığı basın toplantısında ''Dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi’nde üretilmiştir, bunu rakiplerim değil, partideki küçük bir grup üretmiştir'' demişti.
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