CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan İnce'ye yanıt: Kanıtın varsa konuş, yoksa sus!

Twitter'dan Muharrem İnce'ye çağrıda bulunan Özkoç, ''Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! İnce dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!" dedi.

Muharrem İnce dün Yalova'da yaptığı basın toplantısında ''Dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi’nde üretilmiştir, bunu rakiplerim değil, partideki küçük bir grup üretmiştir'' demişti.