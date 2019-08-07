CHP, Fırat'ın doğusunda operasyona karşı çıktı!

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ünal Çeviköz, hükümetin Suriye politikasını eleştirdi ve bu konuda olumlu adımların atılması gerektiğini söyledi.

Astana ve Soçi zirvelerinde alınan kararların yerine getirilmediğini söyleyen Çeviköz, "İdlib’de herhangi bir çatışmanın Birleşmiş Milletler'e göre 3 milyonun üzerinde sığınmacının Türkiye’ye akın etmesine yol açacağı ileri sürülmektedir” dedi.

CHP'NİN ABD HASASİYETİ

CHP'li Çeviköz, Suriye’nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan ‘güvenli bölge’ye yönelik ABD’li askeri yetkililer ile yapılan görüşmeleri önemsediklerini kaydederek, “Bu görüşmeleri önemsiyoruz ve bu görüşmelerden mutlaka bir sonuç alınması gerektiği düşüncesindeyiz. Sonuç alınana kadar da diyaloğun ve görüşmelerin önemini özellikle vurguluyoruz.” diye konuştu.

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Çeviköz, “Fırat’ın doğusu konusu Türkiye’nin güvenliği meselesidir, bunu elbette kabul ediyoruz. Ancak, Fırat’ın doğusu ile ilgili sorunun çözümü için alternatifler olduğunu ve bu alternatiflerin başında da barışçı yaklaşımın ve diyaloğun geldiğini düşünüyoruz..” diye konuştu.

(AA)

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