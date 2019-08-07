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07 Ağustos 2019 Çarşamba 00:34:53 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 01:19:41

CHP, Fırat'ın doğusunda operasyona karşı çıktı!

Kandil'in partisi HDP'yi anladık da CHP'ye ne oluyor! TSK, Fırat'ın doğusunda YPG terörünü yok etmeye hazırlanıyor. Ancak yapılacak bu operasyona CHP'den gelen tepkiler üzerine YPG terörüyle açık bir şekilde işbirliği içinde oldukları ortaya çıkıyor.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ünal Çeviköz, hükümetin Suriye politikasını eleştirdi ve bu konuda olumlu adımların atılması gerektiğini söyledi.

Astana ve Soçi zirvelerinde alınan kararların yerine getirilmediğini söyleyen Çeviköz, "İdlib’de herhangi bir çatışmanın Birleşmiş Milletler'e göre 3 milyonun üzerinde sığınmacının Türkiye’ye akın etmesine yol açacağı ileri sürülmektedir” dedi.

CHP'NİN ABD HASASİYETİ

CHP'li Çeviköz, Suriye’nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan ‘güvenli bölge’ye yönelik ABD’li askeri yetkililer ile yapılan görüşmeleri önemsediklerini kaydederek, “Bu görüşmeleri önemsiyoruz ve bu görüşmelerden mutlaka bir sonuç alınması gerektiği düşüncesindeyiz. Sonuç alınana kadar da diyaloğun ve görüşmelerin önemini özellikle vurguluyoruz.” diye konuştu.

CHP YİNE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ARKASINDA DURDU

Çeviköz, “Fırat’ın doğusu konusu Türkiye’nin güvenliği meselesidir, bunu elbette kabul ediyoruz. Ancak, Fırat’ın doğusu ile ilgili sorunun çözümü için alternatifler olduğunu ve bu alternatiflerin başında da barışçı yaklaşımın ve diyaloğun geldiğini düşünüyoruz..” diye konuştu.

(AA)

CHP'NİN BU TUTUMUNA AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN CEVAP GELDİ

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