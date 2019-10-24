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24 Ekim 2019 Perşembe 12:44:03 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:56:02

CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger'in "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" açıklamasına CHP'liler sessiz kaldı

CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger, PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG/PYD terör örgütü için söylediği sözlerle yepyeni bir skandala imza attı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Aksünger, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir." dedi. CHP’liler bu skandal açıklamaya ne diyor? CHP’lilerin sessizliğe bürünmesi "YPG terör örgütü değildir" diyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını akıllara getirdi.

TM Dijital Haber Merkezi

CHP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler büyük tepki oluşturdu. Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışmaların yaşandığı sırada Aksünger, terör örgütü için YPG/PYD için “terör örgütü değildir” açıklaması yaptı. Peki, CHP bu açıklamalara ne diyor?

Aksam.com.tr’nin, “CHP Erdal Aksünger’in terör örgütü hakkında söylediği skandal ifadeleri nasıl değerlendiriyor?” sorusuna CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen cevap verirken, CHP eski Milletvekili Birgül Ayman Güler, 22. ve 23. dönem CHP Milletvekili Şükrü Elekdağ ise soru karşısında sessizliğe büründüler.

ONUR ÖYMEN: 'YORUMDA BULUNAMAM'

Skandal açıklamayla ilgili konuşan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, “Bunu hangi çerçevede söyledi bilmiyorum. Onun sözleri hakkında yorumda bulunamam ama ben PYD-YPG’nin PKK ile iş birliği yaptığına dair çok kanıt gördüğüm için farklı konuşuyorum.” dedi.

CHP’nin konuyla ilgili gerekeni yapacağını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, “Genel başkanın açıklamaları dikkate alınmalı.” ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DEMEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce katıldığı bir televizyon programında YPG’nin bir terör örgütü olmadığını, “vatanını kurtarmak isteyen bir örgüt olarak gördüklerini” açıklamıştı. Kılıçdaroğlu daha önce de terör örgütü YPG'ye kol kanat gererek, "Bizim için YPG terör örgütü değildir. Şimdi bir kere terör örgütü sivillere genç, yaşlı, kadın, erkek demeden öldüren örgütlenmelere biz 'terör örgütü' diyoruz. PKK bu bağlamda terör örgütüydü, çünkü genç, yaşlı, kadın, erkek demeden katletti. Ancak YPG'nin şu ana kadar Türkiye'ye veya kendi halkına yönelik böyle bir uygulaması olmadı. Olursa tabii ona da karşı çıkarız. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." ifadelerini kullanmıştı.

Bunu söyleyen HDP'li deği CHP'nin eski genel başkan yardımcısı: PYD terör örgütü değildir

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