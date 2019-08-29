CHP bu kez de cezaevlerindeki HDP'lileri ziyaret etti
Terör örgütü PKK/PYD'nin siyasi ayağı olan HDP'ye desteğini açık açık ortaya koyan CHP, görevden alınan terör destekçisi belediye başkanlarına destek ziyaretlerinin ardından bu kez de cezaevlerindeki HDP'lileri ziyaret etti.
Görevden alınan başkanlara destekle yetinmeyen CHP, cezaevlerinin yolunu tuttu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kandıra Cezaevi'nde yatan HDP'li Sebahat Tuncel, Figen Yüksekdağ, Selma Irmak, Sırrı Süreyya Önder ve Gültan Kışanak ile görüştü.
Cezaevi ziyareti öncesinde sosyal medyadan paylaşım yapan Kaya, "Seçilmişlerin, halkın iradesinin yok sayıldığı demokrasinin katledildiği günlere inat biz cumhuriyeti de demokrasiyi de yaşatacağız. Bu cezaevinde yatanlar bir gün mutlaka bizimle özgür günlerde birlikte olacaklar" dedi.
HDP seviciliği yarışının sonucu
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP’lilerin terör bağlantıları nedeniyle görevden alınan HDP’li belediye başkanlarını ziyaret etmesine tepki gösterdi. Destici, aralarında Muharrem İnce’nin de bulunduğu CHP heyetinin, HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaretine ilişkin “Muharrem İnce’den diğer CHP yöneticilerine kadar pek çoğunun, bizzat Mardin’e giderek görevden alınan belediye başkanını ziyaret etmesi adeta CHP içindeki HDP seviciliği yarışının bir sonucudur. Üstelik ulusalcı, milliyetçi diye bildiğimiz CHP içinde bir şahsiyet bile bunu yapacak seviyeye gelmiş ise CHP’nin ‘vay haline’ demek gerekir” dedi.
(Yeni Şafak)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- CHP bu kez de cezaevlerindeki HDP'lileri ziyaret etti
- Başkan Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
- Tunceli'de düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi
- "CHP'nin terör örgütünün açıklamalarına bağlı siyaset yaptığını görmek üzüntü verici"
- CHP'li İmamoğlu yaptığı tatillerin ardından gerçekleştirdiği işçi kıyımı ve zamlarla göreve başladı