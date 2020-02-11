CHP artığı Zülfü Livaneli zalim Esed'in yanında saf tuttu

Meşru haklarla Suriye'de bulunduğumuz Suriye, savaş suçlusu Esed'in yanı sıra Anadolu'dan kopuk Zülfü Livaneli'yi de rahatsız etti. Türkiye, İdlib'de 12 gözlem noktası ile çatışmasızlık bölgesinde varlık gösteriyor. Türk askerinin bu noktalarda bulunmasının sebebi ise Astana ve Soçi'de Rusya ve İran ile birlikte imzalanan anlaşma.

REJİM VE RUSYA, SİVİL-SİLAHLI AYIRT ETMİYOR

Bu gözlem noktalarının karşısında ise Rusya'nın gözlem noktaları bulunuyordu. Ancak İdlib'in güneyinde kontrolü sağlayan Suriye uzun süredik İdlib'e yöneldi. Rusya'nın hava desteği ile ilerleyen rejim ordusu sivil ya da silahlı unsur ayırt etmeden yerleşim yerlerini vura vura ilerledi.

MEHMETÇİĞE 2 KERE SALDIRDILAR

Son on günde ise gözünü karartan rejim güçleri TSK unsurlarına yönelik 2 saldırı düzenledi. İlkinde 7'si asker 8 kişi, dün ise 5 asker şehit olduğu 5 asker de yaralandı.

101'İ HEMEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK ise bu saldırıya meşru müdafa çerçevesinde misliyle cevap vererek 101 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi.

CHP ARTIĞI LİVANELİ,ZALİMLERİ KORUDU

Ama TSK'nın bu müdahalesi Türkiye'de bazı kesimleri rahatsız etti. Eski milletveki, sanatçı Zülfi Livaneli de o rahatsız olan kesimler arasında.

Sosyal medya hesabından CHP'ye seslenen Livaneli, "Suriye’ye müdahale Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerine aykırıdır. CHP bu ilkelere sadık kalmalıdır." tweetini paylaştı.

MAZLUM MÜSLÜMANLARA "RADİKAL DİNCİ" DEDİ

Bu mesajdan bir saat sonra da gelen tepkiler üzerine hedefini biraz daha daraltıp şu mesajı paylaştı:

"Büyük acılar sonunda Suriye’den çekilmeyi başaran ve yeni devletin temel kuralı olarak Ortadoğu’ya karışmamayı vazeden Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, bugün Suriye’de radikal dincileri korumak için şehit verdiğimizi görseler ne hissederlerdi?"

LİVANELİ'NİN CÜMLESİ, ÖZNESİNDEN YÜKLEMİNE KADAR YANLIŞ!

Mustafa Kemal'in Suriye'deki topraklarımızdan çekilmesini başarı olarak gören, Müslümanlığı radikal dincilik safsatasına çevirerek buna inanmamızı bekleyen Livaneli'ye binlerce tepki tweeti yağıyor.