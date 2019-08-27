CHP Akçadağ İl Başkanı’na saldırı

CHP üyesi olduğu belirtilen saldırganın Ali Aslan’ı hedef aldığı belirtildi. Aslan yaptığı açıklamada, “Bu C.S dediğimiz arkadaş en son söz hakkı istedi, ben de ona söz hakkı verdim. Çıkınca küfretti ve silahı bana doğrulttu. Bana bir el ateş etti, ikinci defa ateş etmek isteyince silahı tutukluk yaptı” dedi. Malatya Valiliği, silaha el konulduğunu belirterek, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.