CHP ABD'nin güdümünde

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında, HDP'nin tam bir ittifak kurduğunu belirtti. Uyarılarda bulunan Perinçek, bunun ABD'nin güdümüne girmek olduğunu söyledi.

KÜRDİSTAN UYARISI

İttifaka ateş püsküren Perinçek, “ABD’nin bir numaralı planı, adına Kürdistan dedikleri ikinci İsrail’e kurmak. CHP’ye de bakıyoruz her olayda, her durumda Doğu Akdeniz dahil, Karadeniz dahil. Türkiye Mavi Vatanı’nda hakları korumaya çalışıyor, donanmamız orada. İsrail, ABD’ye karşı duruyor. CHP buna karşı çıkıyor. Ege’de Yunanistan’ın yanında. Türk askerinin operasyonlarına karşı. Seçimlerde bakıyoruz HDP’yle beraber. Suriye Konferansı yapıyorlar, HDP’yle beraber. Berlin’de HDP’yle beraberler. CHP, HDP’leşti. Dolayısıyla PKK’laşıyor'' dedi.

AFRİN’İ HATIRLATTI

Perinçek, “CHP, HDP’yi koruyor, PKK’yı koruyor, kayyum atandığında karşı çıkıyor, PKK hendeklere gömüldüğü zaman ‘durun’ diyor, Fırat Kalkanı olduğu zaman, Afrin’e girildiğinde ‘Girmeyin’ diyor” dedi.