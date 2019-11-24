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24 Kasım 2019 Pazar 14:34:01 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 14:35:56

Charlie'nin Melekleri 3 ne zaman çıkacak? Charlie'nin Melekleri İstanbul nerede çekildi?

Charlie'nin Melekleri 3 yakında vizyona girecek. Charlie'nin Melekleri 3 ne zaman çıkacak? Charlie'nin Melekleri İstanbul nerede çekildi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye'de Kasım'ın sonunda gösterime girecek olan filmin bir bölümü İstanbul'da geçiyor. Meleklerin yeni maceraları ve görevleri sırasında, İstanbul'un ve Four Seasons Hotel Sultanahmet'in etkileyici atmosferi filme yansıyor. Charlie'nin Melekleri 3 dizisi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor...

Charlie'nin Melekleri 3 ne zaman çıkacak? Charlie'nin Melekleri İstanbul nerede çekildi? sorularının yanıtı sinemaseverler tarafından en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Charlie'nin Melekleri 3 filmi, Türkiye'nin tanıtımı için de büyük önem taşıyıyor. Filmin başrollerini Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Djimon Hounsou, Sam Claflin, Noah Centineo ve Patrick Stewart üstleniyor. Charlie'nin Melekleri 3 ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

CHARLİE'NİN MELEKLERİ TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
 

Elizabeth Banks tarafından Evan Spiliotopoulos ve David Auburn'un bir hikayesinden yazılmış ve yönetilen bir 2019 Amerikan aksiyon komedi filmi olan Charlie'nin Melekleri 3 heyecanla bekleniyor. Filmin bazı sahneleri İstanbul'da çekildi. Çekimlerin Berlin ve Hamburg ayağını tamamladı ve İstanbul'a geldi. İstanbul'da ilk durak Eminönü Çakmakçılar Yokuşu ve Mısır Çarşısı oldu. Melekler, İstanbul'daki ikinci günlerinde çekime Veliefendi Hipodromu'nda devam etti. 

CHARLİE'NİN MELEKLERİ KONUSU NE?

Charlie's Angels birbirinden yetenekli kadın ajanların maceralarını konu ediyor. Elizabeth Banks'in yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon türündeki filmde meleklere BAFTA ödülünün yanı sıra César Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ilk Amerikalı oyuncu Kristen Stewart, yıldızı yeni parlamaya başlayan İngiliz güzel Ella Balinska ve yeni nesil Aladdin'de Disney prensesi Jasmine'e de hayat verecek olan Naomi Scott hayat veriyor. Filmin kadrosunda ayrıca Sam Claflin, Emmy ve Altın Küre ödüllü Patrick Stewart, Jonathan Tucker, 2 Oscar adaylığı bulunan Djimon Hounsou, To All the Boys I’ve Loved Before ile genç kızların sevgilisi haline gelen Amerikalı oyuncu Noah Centineo ve Elizabeth Banks'in kendisi de yer alıyor.

CHARLİE'NİN MELEKLERİ NE ZAMAN VİZYONE GİRECEK?

Charlie'nin Melekleri 3, 29 Kasım 2019 Cuma günü vizyona girecek.

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