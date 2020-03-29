  • Bist 100
    88125
  • Dolar
    6,4735
  • Euro
    7,1974
  • Altın
    338,4110
İstanbul
6 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Moskova'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Moskova'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'deki emniyet birimlerinde koronavirüs endişesi artıyor ABD'deki emniyet birimlerinde koronavirüs endişesi artıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sudan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi Sudan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
ABD’de tıbbi malzeme tükeniyor ABD’de tıbbi malzeme tükeniyor
Bakan Soylu: Türkiye'de sosyal izolasyon sağlandı Bakan Soylu: Türkiye'de sosyal izolasyon sağlandı
Burkina Faso'da koronavirüse yakalanan bakan sayısı 6'ya yükseldi Burkina Faso'da koronavirüse yakalanan bakan sayısı 6'ya yükseldi
Vali Yerlikaya duyurdu: 300 bin gıda kolisi, 6 hafta boyunca 65 yaş üzeri vatandaşlara dağıtılacak Vali Yerlikaya duyurdu: 300 bin gıda kolisi, 6 hafta boyunca 65 yaş üzeri vatandaşlara dağıtılacak
Adıyaman’da bıçaklı kavga: 6 gözaltı Adıyaman’da bıçaklı kavga: 6 gözaltı
İngiltere'de hayatın normale dönmesi 6 ayı bulabilir İngiltere'de hayatın normale dönmesi 6 ayı bulabilir
Başkan Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi Başkan Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür mektubu Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür mektubu
İstanbul'a giriş çıkışlar tek tek denetledi İstanbul'a giriş çıkışlar tek tek denetledi
Beşiktaşlı futbolcu taraftara seslendi Beşiktaşlı futbolcu taraftara seslendi
Afyonkarahisar'da otomobil ile çekici çarpıştı Afyonkarahisar'da otomobil ile çekici çarpıştı
Umreden dönenlerin karantina yurtlarından tahliyesi ertelendi Umreden dönenlerin karantina yurtlarından tahliyesi ertelendi
Erzincan'da koronavirüsün son bulması için kurban kesildi Erzincan'da koronavirüsün son bulması için kurban kesildi
Osmaniye’de şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu Osmaniye’de şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu
İçişleri Bakanlığı: İstanbul, Ankara, İzmir'de taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılacak İçişleri Bakanlığı: İstanbul, Ankara, İzmir'de taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılacak
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2606’ya yükseldi Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2606’ya yükseldi
Erzincan'da koronavirüsün son bulması için kurban kesildi Erzincan'da koronavirüsün son bulması için kurban kesildi
Nijerya'da silahlı çete üyesi 18 kişi öldürüldü Nijerya'da silahlı çete üyesi 18 kişi öldürüldü
Yusuf Yazıcı’dan memleketi Trabzon’daki ihtiyaç sahiplerine yardım Yusuf Yazıcı’dan memleketi Trabzon’daki ihtiyaç sahiplerine yardım
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Mart 2020 Pazar 22:39:38 | Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 22:58:34

Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür mektubu

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş sahasına kapanan ülkelerine geri dönemeyen Cezayirliler, Karabük'te yerleştirildikleri yurtta misafir edilirken, kendilerine sunulan yardım için teşekkür mektubu yazdılar.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için İstanbul Havalimanı'ndan Karabük'e getirilerek yurda yerleştirilen Cezayirli yolcular, Türk halkına teşekkür mektubu yazdı.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı İsmail Necati Efendi Yurdunda kalan Cezayirliler, Vali Fuat Güdel'e gönderdikleri mektupla Türk halkına ve yetkililere minnettarlıklarını dile getirdi.

Cezayirli yolcular, yazdıkları mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Biz İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan Cezayir vatandaşları, 17 Mart'tan 26 Mart'a kadar İstanbul Havalimanı'nda idik. Cezayir vatandaşları olarak Türkiye Cumhuriyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize sunulan yardım için minnettarız. Üniversite yurdundayız. Yatacak yerimiz var ve yiyecek sıcak yemeğimiz var. Her şey kapımıza kadar geliyor ve bu bizi çok memnun ve mutlu etti. İl Göç Müdürüne ve takım arkadaşlarına, polislere ve bütün emeği geçen herkese, bize yardım eden herkese çok teşekkür ederiz Cezayir halkı adına. Hoşgörünüz ve iyi niyetinizi Cezayir halkı unutmayacak."

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için bir süre İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu yolcular, 26 Mart'ta otobüslerle bir süre kalacakları Karabük'e getirilerek yurda yerleştirilmişti.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER