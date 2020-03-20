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20 Mart 2020 Cuma 15:13:05 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 15:32:31

Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde rastlanan koronavirüs pozitif vaka yok

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, koronavirüsle mücadele sürecine ilişkin "Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde Coroba Virüs testi pozitif çıkan kimse olmadığını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, şunları söyledi:

CEZAEVLERİNDE CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ

Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor.

Her tedbir büyük bir titizlikle alınmaktadır. Dezenfekte ürünleri ücretsiz şekilde verilmektedir cezaevi yönetimi tarafından tüm tedarikler yapıldı.

Dezenformasyonlar, belli operasyon hesaplarının yaptığı hezeyanlardır.

Cezaevlerinde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur.

İNFAZ DÜZENLEMESİ

Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclisin takdirindedir.

Daha insani temelde yaklaşan bu düzenlemeler Meclis'in takdiriyle yürürlüğe girecektir.


Bu düzenlemede hukuk muhakemesiyle ilgili düzenlemeler söz konusu. Çok önemli değişiklikler söz konusu. Yargının daha hızlı işleyeceği düzenlemeler söz konusu...
Tüketici uyuşmazlıklarında ara buluculuk öngörülüyor. Önemli bir katkı sağlayacaktır.

Yılda 4 milyonun üzerinde açılan davayı doğrudan ilgilendiren bir düzenleme söz konusu...

Elektronik duruşma diyebileceğimiz önemli bir çalışma da söz konusu. Avukatlar, taraflar bürosundan duruşmaya katılabilecek.

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