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30 Mart 2020 Pazartesi 13:01:42 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:12:30

Adalet Bakanı Gül: Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel evlerine gönderilmeyecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda corona virüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gül "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak" dedi.Gül ayrıca duruşmaların 30 Nisan'a kadar ertelendiğini duyurdu.

Yargıda koronavirüs önlemlerinin konuşulduğu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül başkanlığındaki toplantı saat 11.00’de Dikmen Hakimevi’nde başladı. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı. Bakan Gül toplantı sonrası yeni alınana önlemleri açıkladı.

CEZAEVİ PERSONELLERİ İÇİN ÖNEMLİ KARAR

Bakan Gül’ün konuşmasından satır başları şöyle;

Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak. Kamuya ait yerlerden de yararlanılması hususu değerlendirilmektedir. Kurumsal olarak alt yapıyı hazırlamış durumdayız.Bir diğer gelişme de telefon görüşmesinde, görüntülü görüşme imkanını sağlamak adına çalışmanın başlamasıdır. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle mevzuat altyapısı tamamlanmaktadır.Böylece sadece görüntülü görüşme değil, mektup, kantin, doktor gibi pek çok işlem daha çabuk görülecektir.

DURUŞMALAR 30 NİSAN'A KADAR ERTELENDİ

Bir diğer konu da her gün yüz binlerce insanın giriş çıkış yaptığı adliyelerde ve icra dairelerindeki insan sirkülasyonunu durdurmaktır. Yasa çıkar çıkmaz HSK bir çalışma yaptı. Tutuklu ve acil işler, yürütmenin durdurulması ve acele işler haricinde tüm duruşmalar ertelenecek.30 Nisan'a kadar duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir.

AVUKATLARA YAPILACAK ÖDEMELER

Avukat arkadaşlarımıza 6 Nisan itibariyle CMK alacaklarına yönelik tüm ödemeler başsavcılıklara ulaştırılacaktır.

Tüm yargı çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Salgın hastalık tehlikesinden ortaya çıkan sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır. Korona karşısında cumhuriyet başsavcılıkları toplumun sağlığını sağlamak için 459 kişi hakkında soruşturma başlatmıştır. Yine sosyal medyada manüpülatif haberlerle ilgili olarak 385 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide eden 8 kişi, karantinaya aykırı olarak 11 kişi, stokçuluk kaçak maske satmak gibi suçlar karşısında 55 kişi hakkında soruşturma işi yapılmıştır.

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