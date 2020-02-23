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23 Şubat 2020 Pazar 09:20:12 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 09:22:29

Ceza indiriminde gözler Başkan Erdoğan'da!

"Anayasa’nın eşitlik ilkesi" gereği ceza indirimi kapsamı dışında tutulacak suçlarda da kademeli bir indirim uygulanması’ teklifi gündeme getirildi. Son kararı Başkan Erdoğan verecek.

AK Parti’nin, son şeklini vermeye çalıştığı ceza infaz indirimi paketinde, kapsam dışı bırakılan suçlardan bazılarına da ‘kademeli bir indirim’ uygulanabileceği gündeme geldi. AK Parti’de daha önce cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar olmak üzere altı suçun indirim kapması dışına tutulması kararı alınmıştı. Mevcut düzenlemede, kadına yönelik şiddet, cinsel istismar, adam öldürme gibi cezaların yüzde 67’si, terör ve örgütlü suçların cezalarının ise yüzde 75’i cezaevinde geçirilirken, indirim kapsamına giren diğer suçlarda cezaevinde kalma süresi yüzde 67 olarak uygulanıyordu. Yeni yapılacak indirim düzenlemesi ile kapsam dışı kalan suçlar hariç olmak üzere, diğer tüm suçlarda cezaevinde kalma süresinin yüzde 50’ye çekilmesi planlanıyor. 6 suçtan ceza alanların cezaevinde geçirecekleri sürede ise herhangi bir değişiklik yapılmaması düşünülüyordu. Ancak AK Parti’nin hukukçularının konunun uzmanı akademisyenlerle yaptığı toplantıda, cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlardan ceza alanların cezaevinde kalma sürelerinde hiçbir değişikliğin yapılmamasının ‘Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil edeceği’ riskini ortaya çıkaracağı gündeme geldi.

KAPSAM TARTIŞMASI

Yeni sistem ile cezaevinde kalma süresi bazı suçlar için yüzde 50’ye düşerken, aralarında terör, uyuşturucu; cinsel suçlar gibi suçlardan ceza alanların, cezaevinde geçirecekleri sürenin yüzde 67 ve yüzde 75’te kalmasının arada büyük bir farka neden olacağı tespiti de yapıldı. Bazı hukukçular ve akademisyenler Anayasaya aykırılık riskini ortadan kaldırmak için, ceza indirimi kapsamı dışında tutulacak suçlarda da ‘kademeli bir indirim uygulanması’ önerisini gündeme getirdi. Edinilen bilgilere göre, kapsam dışı bırakılan adli suçlar (kadına yönelik şiddet, cinsel istismar, adam öldürme ve bazı uyuşturucu suçları) ile terör, örgütlü suçlar ve mükerrer suçlarla ilgili cezaevinde kalma oranında az da olsa bir indirim yapılması tartışılıyor. Bu öneriler ve tartışmalar konusundaki son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

CEZAEVİ NÜFUSU DÜŞECEK

AK Parti’nin hukukçuları, cezaevlerinde şu anda 300 bin civarında hükümlü ve tutuklu bulunduğunu, bunların yarısının indirim kapsamı dışında tutulan suçlardan ceza alanlardan oluştuğunu dile getirdi. AK Parti kaynakları, uyuşturucu ve mükerrer suçlardan alınan bazı cezaların da indirim kapsamına alınması durumunda, cezaevlerindeki kapasitenin düşeceğini ve rahatlama olacağını bildirdi.

(Türkiye Gazetesi)

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