Çeyrek altın bugün ne kadar? 19 Ekim çeyrek altın alış satış fiyatları
Çeyrek altın bugün ne kadar? 19 Ekim çeyrek altın alış satış fiyatları arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın yatırımcıları her gün o gününün altın alış satış fiyatlarını öğrenmek bu doğrultuda yatırım yapmak istiyor. Özel günleri için altın satın almak isteyenler ise, satın alımı yapacakları günün altın fiyatını araştırıyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.843,00 lira olarak kaydedildi. Peki, çeyrek altın ne kadar haberimizde..
Çeyrek altın fiyatları merak ediliyor. Çeyrek altın bugün ne kadar? 19 Ekim çeyrek altın alış satış fiyatları arama motorlarında güncel olarak araştırılıyor. Altın yatırımcıları ile özel günleri için hediye olarak çeyrek satın almak isteyenler o gününün altın alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.843,00 lira olarak kaydedildi. Peki, çeyrek altın ne kadar, cevabı haberimiz içerisinde yer alıyor.
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
19 Ekim'de çeyrek altının alış fiyatı 443 TL, satış fiyatı 455 TL oldu.
18 EKİM ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatları - 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.843,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.843,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe kapanış ve cuma açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 282,30 282,50 276,50 276,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.860,00 1.881,00 1.822,00 1.843,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,50 261,50 252,00 256,00
Lira(Tam) Ziynet 1.818,00 1.838,00 1.781,00 1.801,00
Yarım Ziynet 909,00 919,00 890,00 900,00
Çeyrek Ziynet 455,00 460,00 445,00 450,00
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