Çeyrek altın fiyatları merak ediliyor. Çeyrek altın bugün ne kadar? 19 Ekim çeyrek altın alış satış fiyatları arama motorlarında güncel olarak araştırılıyor. Altın yatırımcıları ile özel günleri için hediye olarak çeyrek satın almak isteyenler o gününün altın alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.843,00 lira olarak kaydedildi. Peki, çeyrek altın ne kadar, cevabı haberimiz içerisinde yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

19 Ekim'de çeyrek altının alış fiyatı 443 TL, satış fiyatı 455 TL oldu.

18 EKİM ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları - 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.843,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.843,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe kapanış ve cuma açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 282,30 282,50 276,50 276,70

Cumhuriyet Ata Lira 1.860,00 1.881,00 1.822,00 1.843,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,50 261,50 252,00 256,00

Lira(Tam) Ziynet 1.818,00 1.838,00 1.781,00 1.801,00

Yarım Ziynet 909,00 919,00 890,00 900,00

Çeyrek Ziynet 455,00 460,00 445,00 450,00