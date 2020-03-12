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12 Mart 2020 Perşembe 23:20:23 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 23:57:58

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 81 ile koronavirüs genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 il valiliğine koronavirüs tedbirlerini içeren genelge gönderildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 il valiliğine koronavirüs tedbirlerini içeren genelge gönderildi.

Genelgeye göre, halkın toplu olarak bulunduğu alanlar, Bilim Kurulunca belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek. 

Genelgeye göre, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler ve binalar ile toplu taşıma araçlarına dezenfektanlar yerleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından "koronavirüs tedbirleri"ni içeren 11 maddelik genelge hazırlandı.

Koronavirüse karşı ülkenin tüm kurumlarıyla etkin ve koruyucu önlemlerin alındığı belirtilen genelgede, hastalıkla mücadele noktasında kişisel tedbirlerin yanı sıra yerel yönetimler tarafından da birtakım tedbirlerin alınması ve kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

81 il valiliğine genelgeye göre, yerel yönetimlerin sorumluluk alanındaki tüm toplu taşıma araçları, durakları ve istasyonlarının Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek.

Halkın toplu olarak bulunduğu alanlar (cadde, sokak, meydan, bulvar, pazar yeri) Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek.

İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler ve binalarda (hizmet binaları, metro ve otobüs durakları) ile toplu taşıma araçlarında halkın kolayca erişebileceği şekilde dezenfektanlar yerleştirilecek.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde hastalığın yayılmasına karşı denetimler sıklaştırılacak ve gerekli görülmesi halinde ilave tedbirler alınacak.

Hizmet binaları ve müştemilatının Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde yüzey temizliği, havalandırılması ve dezenfeksiyonu sağlanacak. Diğer kamu, kurum ve kuruluşlarıyla ibadethane ve okullardan gelen talepler karşılanacak.

YEREL YÖNETİM PERSEONELİNE KISITLAMA

Yerel yönetimler personeli acil ve zorunlu olmadıkça yurt dışına gönderilmeyecek 

Çöpler daha sık ve düzenli olarak toplanacak, çöp toplama araç ve personel kapasitesi yeterli düzeyde tutulacak. Çöp depolama ve bertaraf tesislerinde gerekli tedbirler alınacak.

Vatandaşlar, bilbord, pano, afiş, mobil uygulamalar, dijital mecra, sosyal medyayla hastalıkla mücadele konusunda bilinçlendirilecek.

Yerel yönetimler personeli, acil ve zorunlu olmadıkça yurt dışına gönderilmeyecek. Yurt dışından dönen personelin de Bilim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslar çerçevesinde takibi yapılarak toplu alanlardan uzak durması sağlanacak.

İhtiyaç duyulması halinde araç, gereç ve ekipman talepleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilecek.

Mücadele kapsamında valilikler tarafından iletilecek talimatlar hızlıca ve titizlikle yerine getirilecek.

Genelgede, ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek tedbirlerin yerel yönetimler tarafından yerine getirilmesi, il ve ilçe sağlık müdürlükleriyle sürekli iletişim ve koordinasyon içinde olunması, gerektiğinde bu kurumlardan yardım talep edilmesi gerekmektedir. Devletimiz tarafından bugüne kadar alınan önlemler ile bundan sonra alınacak tedbirlerin yerel yönetimlerimizce dikkatle takip edilerek eksiksiz yerine getirilmesi hastalığın yayılmasının önlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Halkımızın sağlığının korunması ve kamu esenliğinin sağlanması için yukarıda belirtilen tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi ve konunun iliniz dahilindeki tüm yerel yönetimlere (birlikleri ve iştirakleri dahil) duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim."

AA

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