Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarihi değiştirecek Kanal İstanbul projesinin ÇED raporunu kabul etti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED), halkın görüş ve önerilerini almak üzere Bakanlık ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 10 gün boyunca görüşe sunulacak.
Kanal İstanbul Projesinin, son şekli verilen ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunup kabul edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kanal İstanbul'un ÇED raporunun incelemesi, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından tamamlandı.
ÇED Raporu'nun son halini değerlendiren İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, raporu yeterli bulup kabul etti. ÇED Raporu halkın önerilerini almak üzere 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde halkın görüşüne sunulacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan müracaatlarla halktan gelen görüşler ışığında Bakanlık, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilecek.
AA
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