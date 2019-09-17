Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bodrum’dan sonra şimdi de İstanbul için harekete geçti

Ağustos ayı sonunda Bodrum kıyılarındaki inşaatları tek tek inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şimdi de benzer bir süreci İstanbul’da başlatıyor. İstanbul için gelen şikayetleri değerlendirmeye alan Bakanlık, kaçak yapılarla ilgili tespit çalışmalarını hızlandırdı, ekiplerin sayısı da artırıldı. Hedef ay sonuna kadar birçok projede incelemeyi tamamlamak. Kaçaklar tespit edildikten sonra da, projelere tebligatlar gönderilecek.



KİMSEYE AYRICALIK YOK



Kaçak yapılarla mücadelede İstanbul’da da hiçbir projeye ayrıcalık tanınmayacak. Edinilen bilgiye göre, şikayetlerde en çok İstanbul Boğazı öne çıkıyor. Genel olarak ise deniz kenarlarındaki yapılaşmalar ağırlık kazanıyor. Ancak bakanlık İstanbul’un tüm ilçelerini mercek altına aldı.



1 AYLIK SÜRE DOLUYOR



Murat Kurum, Bodrum’da mühürlenen projelere 1 ay süre vermişti. Süre ay sonu doluyor.



İŞTE BODRUM’DAKİ SON DURUM



• Bodrum’da 2080 konut ve villa yapısıyla 6 otele yönelik inceleme tamamlandı. Karada 21, 20 adet de kıyı yapısına yönelik tutanak işlemi yapıldı.



• 98 yapıya ait yapı kayıt belgesi iptal edildi. 91 yapı için ise belgelerin uygun olup olmadığı değerlendiriliyor. Bir yandan da yıkım sürüyor.



• Bodrum haricince 12 ilçedeki denetimlerde 2511 adet yapıda aykırılık tespit edildi. 447 adedinin yapı kayıt belgesi iptal edildi.



MÜCADELEDE KARARLIYIZ



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kamuoyuna açıkladığı 5 yıllık kentsel dönüşümde yeni eylem planı toplantısında bunun net sinyalini vermişti. Bakan Kurum, “Kaçak yapılarla mücadelede kararlıyız. Ayder’de de kararlıydık, Uzunöl’de de Bodrum’da da. Herkesin vicdanını sızlatan ne varsa üzerine gideceğiz” demişti.



KOTLARLA OYNUYORLAR



Bodrum’da yapılan tespitlerde müteahhitlerin en çok başvurduğu kaçak yöntemi ‘kot oyunları’ olarak öne çıktı. Müteahhitler, arazide hafriyat yaparak, kotları değiştirmek suretiyle imar planındaki kodlandırma hükümlerine aykırı yapı ruhsatı düzenleyip fazladan kat kazanmış.



(Akşam)