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13 Kasım 2019 Çarşamba 15:46:03 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 15:48:11

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alım yapıyor: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı sonuçları ekranı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? merak ediliyordu. Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı için başvurularını 14 - 18 Ekim tarihleri arasında yaptılar. Sonuçların heyecanla açıklanmasını bekleyen adaylar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı sonuçları 12 Kasım’da açıklandı. Asil adaylar ile Öncelikli başvuru sahiplerinin, aşağıda belirtilen belgelerini 14-20 Kasım 2019 tarihleri arasında Temizlik Görevlisi meslek kolu için, Personel Genel Müdürlüğüne Güvenlik Görevlisi meslek kolu için ise, müracaat etmiş oldukları ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimize 20 Kasım mesai saati bitimine kadar elden veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı alıma başvuran adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuruları 14 - 18 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı sonuçlarını 12 Kasım’da açıkladı. Asil adaylar ile Öncelikli başvuru sahiplerinin, aşağıda belirtilen belgelerini 14-20 Kasım 2019 tarihleri arasında Temizlik Görevlisi meslek kolu için, Personel Genel Müdürlüğüne, Güvenlik Görevlisi meslek kolu için ise, müracaat etmiş oldukları ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinee 20 Kasım mesai saati bitimine kadar elden veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekiyor.


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI EKRANI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Bakanlığa gönderilen nihai listelerde isimleri yer alan adayların Noter huzurunda kura çekim işlemleri; Temizlik Görevlisi meslek kolu için Personel Genel Müdürlüğünce, Güvenlik Görevlisi meslek kolu için ise, adayların müracaat etmiş olduğu ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince 06 Kasım 2019'da yapıldı ve 12 Kasım itibari ile sonuçlar erişime açıldı.

İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

a) Beyan formu

b) Diploma veya mezuniyet belgesi. (Posta yoluyla yapılan başvuruda resmi kurum veya noterce tasdikli sureti) (Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.)

c) İşe göndermede öncelikli olduğuna dair belge.(Posta yoluyla başvurularda resmi kurum veya noterce tasdikli sureti)

d) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik sertifikası ile Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı. (Posta yoluyla yapılan başvuruda resmi kurum veya noterce tasdikli sureti)

Not :

 1: Elden evrak teslimi yapacak adaylar için; belgelerin fotokopisi aslının ibraz edilmesi kaydıyla İlgili görevli tarafından tasdik edilerek ilgilisine aslı teslim edilecektir.

 2: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde adayların T.C. kimlik numaraları gizlenerek ilan edilmiştir.

Kura çekimi sonuçları ve belge istenilmesine dair adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV 

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

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