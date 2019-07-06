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06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:24:13 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:25:40

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Göle maya çalmak bir umuttur

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Göle maya çalmak bir umuttur. Önümüze çıkan ve çıkacak olan engellerin her şeye rağmen aşılması gerektiğini anlatan bir haldir." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Göle maya çalmak, bir umuttur. Önümüze çıkan ve çıkacak olan engellerin her şeye rağmen aşılması gerektiğini anlatan bir haldir. İmkansızı mümkün kılmaktır. İmkansızı mümkün kılanlara da tarihte net bir şekilde yer ayırıyoruz, not düşüyoruz." dedi.

Kurum, 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, Maya Çalma Töreni ve Nasreddin Hoca Meydanı'nın açılışına katıldı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'nun irfanının, bilgeliğinin en güzel örneklerinden birinin Nasreddin Hoca olduğunu söyledi.

Nasreddin Hoca'nın 700 yılı aşkın süredir hazır cevaplılığı, renkli ve bilge kişiliğiyle insanları şaşırtan, eğlendiren, güldürürken aynı zamanda düşündüren öğretici bir bilge olduğunu vurgulayan Kurum, "Nasihati hep hal diliyle yaptı. Bazen bindiği dalı kesti, bazen de eşeğe ters binerek, bazen de giydiği kürke yemek ikram ederek insanlara anlamlı dersler verdi." diye konuştu.

Her zaman ve her ortamda onun bilgece anlatılarına yer vererek özlerine zenginlik kattıklarını söyleyen Kurum, Nasreddin Hoca'nın, her zaman sözlerinin, hayatlarının bir parçası olarak var olmaya devam edeceğini dile getirdi.

"Göle maya çalmak, bir umuttur"

"Göle maya çalmak, bir umuttur. Önümüze çıkan ve çıkacak olan engellerin her şeye rağmen aşılması gerektiğini anlatan bir haldir. İmkansızı mümkün kılmaktır. İmkansızı mümkün kılanlara da tarihte net bir şekilde yer ayırıyoruz, not düşüyoruz." diyen Kurum, 1071'de Anadolu'nun kapılarını açmanın, göle maya çalmak olduğunu dile getirdi.

İstanbul'un fethi için karadan yürütülen gemilerin, göle maya çalmak olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Mimar Sinan misali dünyanın dört bir yanında eşi benzeri olmayan eserler dikmektir. Çanakkale'yi geçilmez kılan ruhtur. Samsun'a çıkışla başlayan ve bize bağımsızlığımızı kazandıran istiklal mücadelemizdir. Nasreddin Hocanın yüzyıllar önce göle çaldığı maya tuttu. O maya, birlik ve kardeşlik mayasıdır. O maya tuttu ve Fatih, Kanuni, Abdülhamit Han oldu. Dünyaya barışı, sevgiyi ve kardeşliği taşıyan koca bir cihan devleti oldu. O maya tuttu, Türkiye Cumhuriyeti oldu, Gazi Mustafa Kemal oldu. Bugün de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üreten, büyüyen güçlü bir Türkiye oldu. İnşallah biz o maya ile birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde, 2023'ün, 2053'ün 2071'in Türkiye'si için belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, bakanlarımız ve tüm vatandaşlarımızla el birliği içerisinde ülkemizin 50 yılını inşa etmek için çalışıyoruz."

Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde başlayan etkinlikler kapsamında, temsili Nasreddin Hoca'yı canlandıran oyuncu Şoray Uzun ve Bakan Kurum, dereye temsili maya çaldı.

(AA)

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