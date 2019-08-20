Yanan ormanlar imara mı açılıyor? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerine başlamıştı. Kurum, yapılan denetimlerin ardından basın açıklamasında bulunuyor.

Kaçak yapılarla ilgili konuşan Kurum, imara aykırılıklar sebebiyle durdurulan çalışmaları teker teker açıkladı.

İmara aykı olan yapıların da tespit edildiğini belirten Kurum, tüm yapıların yıkılacağını net bir şekilde dile getirdi.

Yanan ormanlar imara açılacak mı?



Son günlerde artan orman yangınları hakkında da konuşan Kurum, "Yanan ormanlarımızın imara açılması veya çoraklaşması söz konusu olamaz." ifadelerine yer verdi.

İşte Murat Kurum'un açıklamalarından satırbaşları...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kıyı ve koylardaki yapılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Bin 611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu" dedi.

* 463 adet mavi bayraklı plajla dünya üçüncüsü olduk. Sayın Emine Erdoğan himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık, sıfır atık mavi projesiyle artık çöplerimizi dönüştürüyoruz. Sıfır atık mavi ile kıyısı denize olan şehir ve ilçelerimizde deniz kirliliğini gidermek adına çalışmalar yapıyoruz. Plastik poşetlerimizin kullanımında yüzde 80'e yakın azalma oldu.

* Yeşil alan miktarını 7 metrekareden, 15 metrekareye çıkaracak çalışmalar yapıyoruz. Gece gündüz tüm ekibimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın çerçevesinde çalışıyoruz. Ayderimizi, Saldamızı, daha iyi hale getirerek gelecek nesillere aktaracağız. Muğla'da denetimlerimizi yaptık. Muğla'nın yüzde 75'i korunan alan. Biz tüm Türkiye'de olduğu gibi kaçak yapı yapılmasına müsade etmedik, etmeyeceğiz.

* Sahada 100'ün üzerinde teknik elemanımız inceleme yapıyor. 7.200 sahil kesimde, 3260 kaçak yapı ise iç kısımlarda. Yapmış olduğumuz denetimlerde imara aykırılıkları arkadaşlarımız tespit etti.