20 Kasım 2019 Çarşamba 18:55:44 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 19:04:55
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum; "Mevzuat değişikliğiyle piyasa ve internetten siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz" açıklamasında bulundu.
AA
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- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz
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