29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:28:26 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:48:44
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması: Asla izin vermeyeceğiz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Burdur'daki Salda GölüSalda Gölü'ne ilişkin açıklama yaptı.
Kurum "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz" dedi.
Beyaz kumsalları ve turkuaz tonlardaki suyuyla oikkat çeken Salda Gölü, turistlerin ilgi odağı konumunda bulunuyor.
(AA)
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