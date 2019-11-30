  • Bist 100
    106904
  • Dolar
    5,7511
  • Euro
    6,3401
  • Altın
    271,1090
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bu besin migrenle savaşıyor! İşte migrene iyi gelen süper besinler Bu besin migrenle savaşıyor! İşte migrene iyi gelen süper besinler
Manchester City'i Jonjo Shelvey yıktı Manchester City'i Jonjo Shelvey yıktı
Muğla'da kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı Muğla'da kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı
Avcılar'da bekçilere yakalanan hırsızlar ellerindekileri bırakıp böyle kaçtı Avcılar'da bekçilere yakalanan hırsızlar ellerindekileri bırakıp böyle kaçtı
Ukrayna'da bir rahip yüksek miktarda uyuşturucuyla yakalandı Ukrayna'da bir rahip yüksek miktarda uyuşturucuyla yakalandı
Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı
Almanya'da baltalı rehine krizi Almanya'da baltalı rehine krizi
Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti
Bakan Çavuşoğlu'ndan, Makedonya'nın isim değişikliği açıklaması Bakan Çavuşoğlu'ndan, Makedonya'nın isim değişikliği açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Arnavutluk'a 500 tane konut yapıyoruz Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Arnavutluk'a 500 tane konut yapıyoruz
Türk dünyası 2020 Kültür Başkenti Hive buram buram tarih kokuyor Türk dünyası 2020 Kültür Başkenti Hive buram buram tarih kokuyor
İsrail sağlık çalışanlarını da hedef alıyor İsrail sağlık çalışanlarını da hedef alıyor
Kuzey Kore'den Japonya'ya 'balistik füze' tepkisi Kuzey Kore'den Japonya'ya 'balistik füze' tepkisi
Irak'ın Kerkük kentindeki patlamalarda 16 kişi yaralandı Irak'ın Kerkük kentindeki patlamalarda 16 kişi yaralandı
Pakistan'da 15 bin 755 öğrenci Maarif okulları matematik olimpiyatlarına katıldı Pakistan'da 15 bin 755 öğrenci Maarif okulları matematik olimpiyatlarına katıldı
Tel Abyad'da patlama: 7 yaralı Tel Abyad'da patlama: 7 yaralı
Afyonkarahisar'daki Eber Gölü büyülüyor Afyonkarahisar'daki Eber Gölü büyülüyor
Kuş cennetini çöplük yuvasına çevirdiler Kuş cennetini çöplük yuvasına çevirdiler
Irak'ta Sünniler ilk defa hükümet karşıtı gösterilere destek verdi Irak'ta Sünniler ilk defa hükümet karşıtı gösterilere destek verdi
Irak'ta Haşdi Şabi milis gücü gösterilerin bastırılmasında rol almadıklarını açıkladı Irak'ta Haşdi Şabi milis gücü gösterilerin bastırılmasında rol almadıklarını açıkladı
Türkiye bu kızı konuşuyor! Türk bilim insanından gururlandıran başarı Türkiye bu kızı konuşuyor! Türk bilim insanından gururlandıran başarı
Bursa’da, yüzde 50 zihinsel engelli 21 yaşındaki Tuğçe Poyraz’dan 6 gündür haber alınamıyor Bursa’da, yüzde 50 zihinsel engelli 21 yaşındaki Tuğçe Poyraz’dan 6 gündür haber alınamıyor
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Kasım 2019 Cumartesi 17:47:01 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 17:47:54

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Arnavutluk'a 500 tane konut yapıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Arnavutluk'ta depremden zarar görenler için en kısa sürede 500 konut yapıp Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aracılığıyla teslimlerini gerçekleştireceklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Eğitim Merkezinde il değerlendirme toplantısına katıldı. 

Toplantı sonunda gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun olarak şehirlerin geleceği için gece gündüz demeden çalıştıklarını aktararak, bu kapsamda kentleri ziyaret ederek projeleri sahada gördüklerini belirtti.

Kurum, Şanlıurfa'da başlatılan projeleri görüşmek ve yeni çalışmaları başlatmak için kentteki yöneticilerle bir araya geldiklerini ifade ederek, şehrin sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşması noktasında çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Arnavutluk'ta yaşanan depremin ardından Türkiye'nin bölgede yürüttüğü çalışmaların sorulması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Bakanlığının Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve TOKİ çalışanlarından oluşan 11 kişilik bir ekibi ülkeye gönderdiklerini söyledi.

Ekibin Arnavutluk'ta olduğunu aktaran Kurum, "Amacımız deprem riski altındaki Arnavutluk'taki vatandaşların talepleri doğrultusunda binaların deprem riski tespitini yapmak. Diğer taraftan da hasar tespit noktasında, tabii biz yıllık ortalama 23 bin deprem yaşayan ülke olarak bu konuda oldukça tecrübeliyiz, ekibimiz hemen hasar tespit çalışmalarını Arnavutluk'ta başlatacak." dedi.

"Nerede yardıma ihtiyacı olan bir ülke olsa elimizi uzatıyoruz"

Bakan kurum, ekibin binaların risk durumunu da belirleyeceğini aktararak, şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanımızın dün açıklamış olduğu, bize vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde, dost kardeş ülke Arnavutluk'a 500 tane konut yapıyoruz, hak sahibi, burada depremde zarar görmüş vatandaşlara bu konutları en kısa sürede yapıp Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aracılığıyla teslimlerini gerçekleştireceğiz. Ekonomisine baktığınızda, milli gelirine baktığınızda, milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülke konumunu Türkiye olarak sürdürmeye devam edeceğiz.

Nerede bir mazlum olsa, nerede yardıma ihtiyacı olan bir ülke olsa, insani bir dram olsa Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde elimizi uzatıyoruz, uzatmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da aynı anlayışta yardım ihtiyacı olan tüm ülkelere yardım edeceğimizi, üzerimize düşen vazifeleri yerine getireceğimizi ifade etmek isterim."

Bakan Kurum, kentte yaşayan Suriyeli sayısının fazla olduğunu, bu nedenle belediyelerin İller Bankasından aldıkları yardımlara ilişkin bu anlamda bir değişiklik yapılmasının gündemde olup olmadığının sorulması üzerine, AK Parti döneminde Şanlıurfa'ya 45 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve bunların devam ettiğini söyledi.

Büyükşehir Yasası'yla ilgili belediyelerden talepler aldıklarını aktaran Kurum, yönetmelikteki değişikliklere ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini, bunun tamamlanmasının ardından belediyelerle paylaşacaklarını ifade etti.

Toplantıya AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız, Ahmet Akay, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve ilçe belediye başkanları ile kurum amirleri katıldı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ