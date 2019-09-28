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28 Eylül 2019 Cumartesi 15:19:21 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 15:22:23

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 21 bin kaçak yapı yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Türkiye'de imar planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik. 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'de imar planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik. Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bunların 850'ye yakınını bugün itibarıyla yıktık. Kararlı şekilde de 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz." dedi.

Kurum, "(İstanbul depremi) Sahada 270 arkadaşımız hasar tespit çalışmalarına başladı. Toplamda 2 bin 801 ihbar yapılmış durumda. Bu ihbarlara ilişkin arkadaşlarımız tespitleri yapıyor. 213 binanın incelemesi neticesinde 20 sivil binamız ağır hasarlı, 58 sivil binamız az hasarlı." ifadelerini kullandı. 

Bakan Kurum "(İstanbul depremi) Toplamda 10 bin toplanma alanımız var. Bu alanlar da sürekli güncelleniyor ve güncellenmeye de devam edecek. 81 ilde Millet Bahçesi projemiz var. Bu Millet Bahçeleri projesi aynı zamanda depremde toplanma alanlarıdır. Stadyumlarımız toplanma alanıdır. İlçelerimizde birçok kamu kuruluşu binası, okulların İstanbul'da yüzde 92'si yenilenmiş durumda. Bahçeleri bile toplanma yerleridir. İstanbul'un bu noktada herhangi bir eksikliği yoktur." diye konuştu. 

(AA)

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