"Çevre konusunda birçok ülkeden ilerideyiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin çevre konusunda yaptığı projelerle birçok ülkeden ileri konumda olduğunu söyledi. Kurum, BM Genel Kurulu'nun Türkiye özelinde de son derece verimli geçtiğine vurgu yaparak “Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan'ın, bakanlarımızın yapmış olduğu toplantılar, konuşmalar, ikili görüşmeler, BM zirvesine damga vurdu diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

PLASTİK POŞET KARARI

Kurum, Türkiye'nin sıfır atık projesinin yanı sıra plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, depozito uygulamasına geçilmesi, düzenli depolama, atık su arıtma tesisleri ve korunan alanlarının artırılması gibi birçok çevre projesine imza attığına dikkat çekerek bu projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, “Gelecek nesillerimize gerçekten yaşanılabilir bir dünya bırakmak için, ki gerçekten başka bir dünyamız yok, başka bir Nuh'un gemisi de yok, bu çerçevede çalışmalarımızı azimle, kararlılıkla devam ettireceğiz” diye konuştu. Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz Türkiye olarak çevre konusunda birçok ülkeden ileri konumdayız. Bu konudaki projelerimize de yenilerini ekliyoruz. Bu anlamda anlattığımız projeler, tüm dünyanın dikkatini ülkemize çekti ve yine yapacağımız projelerle de biz zaten dünyayı en az kirleten ülke olarak daha da az kirletecek bir pozisyona erişeceğiz.”