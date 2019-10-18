Cevabı sahada verdik

Güvenli bölge konusunda Türkiye'yi aylardır oyalayan ve terör örgütüne daha geçen hafta TIR'lar dolusu silah gönderen ABD, Mehmetçik'in başarılı harekâtından sonra Ankara'nın çizgisine geldi.

Harekata 120 saat (5 gün) ara verildi. Bu sürrede PKK/YPG sınırdan 32 kilometre geriye çekilecek. PKK/YPG'ye verilen ağır silahlar toplanacak. TSK, terör örgütünün çekilme sürecini sahada denetleyecek. Oluşturulacak güvenli bölge Türk silahlı kuvvetleri'nin kontrolünde olacak. Çekilme gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecek.

BARIŞA VE iSTiKRARA DESTEK OLACAK

TRUMP'A CEVAP VERDİ: Başkan Erdoğan, Trump'ın Twitter hesabından paylaştığı ”Teşekkürler Erdoğan, milyonlarca hayat kurtulacak” mesajına yine Twitter üzerinden cevap verdi: Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kur tarılacak. Bu ortak çabanın, böl gemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim.

GÜVENLi BÖLGE TSK'NIN

Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun katılımıyla yapılan görüşmelerde, Türkiye istediğini aldı. ABD, Ankara'nın en başından beri şart koştuğu gibi, PKK/YPG'yi sınırdan 32 kilometre geriye çekmeyi, oluşturulacak güvenli böl genin kontrolünü tamamen Türkiye'ye bırakmayı kabul ettti.

PKK DEVLETi ÇÖPE

9 Ekim'de Barış Pınarı Hareka tı'nı başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlarımızda PKK devleti kurma projesini birkaç gün içinde tarihin çöplüğüne gömdü. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'nun hızlı ilerleyişi üzerine harekete geçen ABD yönetimi, Ankara'ya en üst düzey heyetini gönderdi.

ABD Başkanı Trump'ın Başkan Erdoğan'a yazdığı küstah mektup, 1964'teki Johnson mektubunu akıllara getirdi. O gün verilemeyen cevap, Barış Pınarı Harekatı'yla verildi. 1964 Haziran'ında Başbakan İnönü, Kıbrıs Türkleri'ni katliamdan kurtarmak için harekat kararı verdi. Ancak komutanlardan “Askeri gücümüz yetmez” cevabını aldı. Ardından, ABD Başkanı Johnson'un, kaba bir dille yazılmış çirkin mektubu ulaştı. Kıbrıs harekatı, Johnson'un tehditle dolu mektubu nedeniyle 10 yıl ertelenmek zorunda kaldı. Her türlü tehdit ve ambargo kararına rağmen 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'Yİ YALNIZ BIRAKTILAR

Kıbrıs'taki soydaşlarını Rumların katliamından kurtarmak isteyen Türkiye, o dönemde de ABD ve diğer NATO ülkeleri tarafından yalnız bırakıldı. Dönemin ABD Başkanı Johnson, skandal mektubunda 'ABD silahlarını kullanamazsınız' derken, NATO'nun Türkiye'yi korumayacağını da yazmıştı. Tehdit dolu mektubunda Johnson, Türkiye'nin böyle bir karardan önce ABD'ye danışması gerektiğini, meşru kabul edilmeyen bu müdahaleden sonra, Sovyetler Birliği'nın saldırması durumunda NATO'nun Türkiye’ye yardım etmeyeceğini bildiriyordu. Yüz binlerce vatandaş Johnson'ın tehditleri üzerine sokaklara çıkarak protesto gösterilerinde bulunmuştu.

O TÜRKİYE ARTIK YOK

Trump da, Türkiye'nin Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan önce Johnson'ın mektubuna benzer bir mektubu Başkan Erdoğan'a gönderdi. Ancak Türkiye, 1964'teki Türkiye değildi. Erdoğan, 9 Ekim'de gönderilen mektuba, Barış Pınarı Harekatı'nı derhal başlatarak cevap verdi. Erdoğan, ne silah ambargosu şantajına ne de 'NATO'dan çıkarırız' tehdidine boyun eğdi. Mehmetçik, milli ve yerli silahlarla destan yazdı, küstah mektup da buruşturulup çöpe atıldı.

BEŞTEPE'DE KRİTİK KABUL

Başkan Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul etti. Bir saat 40 dakikalık kabulün ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, Trump iki önemli ismi Ankara'ya gönderdi. Başkan Erdoğan, Beştepe'de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyeti kabul etti. Saat 15.40'ta başlayan baş başa görüşme yaklaşık bir saat 40 dakika sürdü. Ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.

POMPEO DA HEYETTE

Heyetlerarası görüşmeye Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler katıldı. Görüşmede, ABD tarafında ise Pence ile birlikte Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O’Brien, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield yer aldı.

HER ŞEY KONUŞULDU

Görüşmede Barış Pınarı Harekatı, harekat kapsamında bundan sonra atılacak adımlar, güvenli bölge planı ve ABD'nin yaptırım kararları gibi önemli başlıklar ele alındı.