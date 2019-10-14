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14 Ekim 2019 Pazartesi 13:26:17 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 13:42:36

Çete elebaşı Sedat Şahin’i hapisten kurtaran hakimler yargılanacak

Çete lideri Sedat Şahin’in de aralarında bulunduğu 7 sanığın infaz kararını durdurup tahliye yolunu açan mahkeme heyetine dava açıldı.

Suç örgütü elebaşı Sedat Şahin ve 7 adamı hakkında verilen mahkûmiyet kararının infazını garip şekilde durduran İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza eski Başkanı ve mahkeme heyeti hakkında dava açıldı. İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi, kendi verdiği infazın durdurulması kararını daha sonra kaldırmış, sanıklar son anda tahliye edilmemişti. Sıra dışı infazın durdurulması ve yeniden yargılama kararı üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından karara imza atan hakimler Mahir M., Sevilay F. ve Edanur A. ile Cumhuriyet Savcısı Faruk K. hakkında soruşturma izni verdi.

GÜVEN SARSTILAR

HSK İkinci Daire ise müfettiş atayıp söz konusu yargı mensuplarını bir süreliğine açığa aldı. Sıra dışı infazın durdurulması kararı ile ilgili HSK müfettişlerince yapılan inceleme sonucunda rapor tanzim edildi. Rapor, HSK Genel Sekreterliği tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Başsavcılıkça 3 hakim ve 1 savcıdan oluşan heyet hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede, şüpheli mahkeme başkanı Mahir M.'nin yasaya ve yerleşik teamüllere aykırı, imtiyazlı ve şüpheli eylemleri ile adalet ülküsü dışında hareket ederek yargıya duyulan güven ve saygınlığı ortadan kaldırdığı, yargısal yetkisini kötüye kullanmak suretiyle mesleğin şeref ve onuruna olan genel saygı ve güveni sarstığı kaydedildi. Meslekte yeni olan diğer sanıklar Sevilay F. ve Edanur A.'nın ise dosya içeriğini incelemeksizin mahkeme başkanına güvenerek usul ve yasaya aykırı olarak karara imza atmak suretiyle kusurlu hareket ettikleri kaydedildi. Cumhuriyet Savcısı Faruk K.'nin eyleminin ise 'Görevde kayıtsızlık ve düzensizlik' boyutunda kaldığı belirtildi. Şüpheliler Yargıtay'da yargılanacak.

Sabah

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