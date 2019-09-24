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24 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 21:55:53

Cesur annelerin sayısı artıyor

Evlatları HDP tarafından dağa kaçırılan ailelerin sayısı 21. gününde 46’ya yükseldi. Diyarbakır Anneleri, çocuklarına kavuşmadan eylemlerini sonlandırmayacaklarını söyledi.    

Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu tarafından dağa kaçırılan çocuklarını geri isteyen annelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemine katılım, 21. gününde 43’e yükseldi. Güzel Aslan, 5 yıl önce Muş’ta mobilyacıda çalışırken kaçırılan oğlu Turan Aslan (26) için gelerek evlat nöbetine katıldı. 

ÇOCUKLARA TESLİM OLUN ÇAĞRISI 

PKK’ya meydan okuyan ailelerin çocuklarına kavuşmak için başlattığı onurlu direnişe, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar ve vatandaşların destek ziyaretleri de sürüyor.  Ailelerin acılarına ortak olmak için geldiğini söyleyen şair Dursun Ali Erzincalı, anne ve babalarla konuştu. Ziyaret sırasında '40 Yaşında' adlı şiirini okurken, duygusal anlar yaşayan Erzincanlı, “Bunu görecekler; ana ahı, perişan eder onları” dedi. Görev yaptığı Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken, Tunceli'de PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, ailelere destek verdi. Çocuklara çağrı yapan Yılmaz da, “Devletin şefkatli ellerine teslim olsunlar. Annelerinin yüreklerinin yarasını dindirsinler. Annelerine acı çektirmesinler, bir an önce dönsünler” ifadelerini kullandı. 

KANDİL’DEN KARA PROPAGANDA VİDEOSU 

Tüm eylem ve saldırılara rağmen Diyarbakır Anneleri, HDP İl binasının önünden ayrılmayınca PKK, başka bir planı devreye sokmaya karar verdi. İstihbarat birimleri, PKK'nın kaçırılan çocuklarla kara propaganda videosu çekip, örgütün yayın organlarında ve sosyal medyada yayınlayacağını tespit etti. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde restoran, otel, kafe, eczane, mağaza ve alışveriş merkezleri gibi işyerlerinde görüntülenmeye başladığı ve hazırlanan mizansene göre onlara, “Anne beni merak etme, ben gurbette para kazanmaya geldim. Rahatım iyi, para biriktiriyorum” gibi açıklamalar yaptırdığı öğrenildi. 

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