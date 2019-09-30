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30 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 02:26:05

Cesur annelerin çığlığı yükseliyor

PKK’ya meydan okuyan Diyarbakır Anneleri’nin HDP binası önündeki evlat nöbetine Şanlıurfa’dan gelen bir aile daha katıldı. 

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır Anneleri’nin 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 28. gününe girdi. Şanlıurfa'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Aziz için Diyarbakır'a gelen anne Sıddıka Tatlı da, HDP il binası önünde evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemine katıldı.

ÜNİVERSİTEDEN KAÇIRILDI 

Anne Tatlı yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geldiğini, oğlunun 22 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kandırılarak, dağa kaçırıldığını söyledi. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisi olan oğlundan 2015 yılından bu yana haber alamadığını aktaran anne Tatlı, “Oğlum Mardin Artuklu Üniversitesinde son sınıf öğrencisiyken, onu kandırıp götürdüler. 22 yaşındaydı, şimdi ise 27 yaşına girdi. 5 yıldır ne sağ ne de ölü olduğunu biliyorum, haber alamadım. Gittiği günün akşamı saat 21.00'de yurt müdürü aradı, oğlumun olmadığını söyledi. Arabamız yoktu komşumuzun arabasıyla hemen Mardin'e gittik. Valizini ve 'Anne hakkını bana helal et, ben gidiyorum' diye not bırakmış” dedi. 

‘BENİ GÖRÜYORSAN ARA’ 

Oğlunun bir an önce eve gelmesini isteyen anne Tatlı, “Ölü mü diri mi bilmiyoruz, 5 yıldır yastayız. Sağ ise bize bir telefon açsın. Kayıp olduğu gibi ilan da verdik. Çok aradık Ayn el-Arab’a gittik, bulamadık. Hastayım, yeni ameliyat oldum, ayakta duramıyorum, belki beni görüyor. Oğlum beni görüyorsan bana bir telefon aç. Yeter artık, ciğerimiz bitti” dedi. 

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