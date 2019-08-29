Çeşme açıklarında 38 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekibi, salı günü saat 05.00 sıralarında, Karaada'nın kuzeyinde lastik botta bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botundaki ekip tarafından lastik bot durduruldu. Bottaki 37'si Suriye ve 1'i Filistin uyruklu toplam 38 kaçak göçmen, yakalandı. 17'si erkek, 7'si kadın ve 14'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA