  • Bist 100
    108409
  • Dolar
    5,7604
  • Euro
    6,3947
  • Altın
    273,0870
İstanbul
9 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kremalı kahvelerde 23 çay kaşığına kadar şeker var Kremalı kahvelerde 23 çay kaşığına kadar şeker var
Çift kol nakli yapılan Yusuf ayağa kalktı Çift kol nakli yapılan Yusuf ayağa kalktı
G.Saray'da 85 milyon liralık zarar! G.Saray'da 85 milyon liralık zarar!
Kayserispor'a yeni golcü, 5 yıllık sözleşme imzalandı Kayserispor'a yeni golcü, 5 yıllık sözleşme imzalandı
Beşiktaş - 24Erzincanspor maçı kadınlara ücretsiz Beşiktaş - 24Erzincanspor maçı kadınlara ücretsiz
Juventuslu Khedira 3 ay futbol oynayamayacak Juventuslu Khedira 3 ay futbol oynayamayacak
Libya ile yapılan mutabakat bugün TBMM'de oylanacak. Libya ile yapılan mutabakat bugün TBMM'de oylanacak.
'Addams Ailesi' animasyon filmiyle sevenleriyle buluşuyor 'Addams Ailesi' animasyon filmiyle sevenleriyle buluşuyor
Hemşirelerden 'Geçmişten günümüze hemşire kıyafetleri' defilesi Hemşirelerden 'Geçmişten günümüze hemşire kıyafetleri' defilesi
Savunma Sanayi Başkanı Demir: 6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim ettik Savunma Sanayi Başkanı Demir: 6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim ettik
Oyuncu Mert Turak: Oyun başı 720 kalori yakıyorum Oyuncu Mert Turak: Oyun başı 720 kalori yakıyorum
Savunma Sanayi Başkanı Demir: 6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim ettik Savunma Sanayi Başkanı Demir: 6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim ettik
İmran Han'dan "Diriliş Ertuğrul" talimatı! İmran Han'dan "Diriliş Ertuğrul" talimatı!
Berlin'de Ara Güler sergisi Berlin'de Ara Güler sergisi
Bakan Pekcan: Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetleri düşürülecek Bakan Pekcan: Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetleri düşürülecek
Ceren Özdemir'in katilinin kan donduran ifadesi: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç neler anlattı? Ceren Özdemir'in katilinin kan donduran ifadesi: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç neler anlattı?
ABD'de polisler BolaWrap kullanmaya başladı! ABD'de polisler BolaWrap kullanmaya başladı!
'Sazanlı' dolandırıcılık çetesi, bu kez kebap yedirdi 'Sazanlı' dolandırıcılık çetesi, bu kez kebap yedirdi
Burhanettin Saral'ın da arasında olduğu 8 kişi tutuklandı Burhanettin Saral'ın da arasında olduğu 8 kişi tutuklandı
Selahattin Demirtaş'ın tahliye gündemi şehit ailelerini derinden yaraladı! CHP'lilere büyük tepki Selahattin Demirtaş'ın tahliye gündemi şehit ailelerini derinden yaraladı! CHP'lilere büyük tepki
Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları
TSK'nın uzaydaki gözü üçüncü yaşına girdi TSK'nın uzaydaki gözü üçüncü yaşına girdi
Tuzlaspor maçı öncesi Twitter'dan paylaşım yapılmasına rağmen Erencan'ın oynatılmaması taraftarları çıldırttı Tuzlaspor maçı öncesi Twitter'dan paylaşım yapılmasına rağmen Erencan'ın oynatılmaması taraftarları çıldırttı
Ceren Özdemir'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu... Ünlü isimlerden tepki yağdı! Ceren Özdemir'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu... Ünlü isimlerden tepki yağdı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Aralık 2019 Perşembe 11:15:41 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 11:19:52

Ceren Özdemir'in katilinin kan donduran ifadesi: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç neler anlattı?

Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir cinayetinde şok gelişmeler yaşandı. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren Özgür Arduç, sorgusunda suçunu itiraf ederek cinayeti nasıl planladığını anlattı. Ceren Özdemir'in katilinin kan donduran ifadesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Ceren Özdemir'in katilinin kan donduran ifadesi merakla araştırılıyor. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren Özgür Arduç, cinayeti nasıl planladığını anlattı. Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç neler anlattı? haberimizde yer alıyor.

KATİL ÖZGÜR ARDUÇ'UN KAN DONDURAN AÇIKLAMALARI

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren ve sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı, ilk ifadesinde, Özdemir'i yaklaşık 4 kilometre takip ettiğini, çantasını almak isteğini, bu sırada başka birilerini görmesi üzerine panikleyerek çantayı alamadan bıçakladığını söyledi.

Altınordu ilçesinde, 3 Aralık Salı günü Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesinin ardından, kamera kayıtlarının incelenmesi, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde yakalanan şüpheli Özgür Arduç, ifadesinde cinayeti bir iş yerinden çaldığı bıçakla gerçekleştirdiğini belirtti.

Zanlı, cezaevinden izinli olarak çıktığını ve geri dönmediğini de belirterek, bu süreçte inşaatlarda kalarak gününü geçirdiğini aktardı.

Cezaevine dönmediği günlerde bir alışveriş merkezinden alarmlarını söktüğü kıyafetler ve yine bazı iş yerlerinden de yiyecek çaldığını söyleyen şüpheli, bıçakla öldürdüğü Ceren Özdemir'i daha önce hiç tanımadığını ifade etti.

Cinayet günü Ceren Özdemir'i yaklaşık 4 kilometre takip ettiğini anlatan zanlı, çantasını gasbetmeyi düşündüğü Özdemir'in kendisinden güçsüz olduğunu değerlendirip, evine kadar izlediğini belirtti.

Şüpheli, evin önüne geldiğinde camda birisini gördüğünü ve panikleyerek Özdemir'e bıçakla saldırdığını ve çantasını da bu panikle alamadığını ileri sürdü.

DAHA ÖNCE DE PLANLAR YAPMIŞ

Özgür Arduç'un, daha önce de birilerini öldürmek için planlar yaptığını, özellikle güçsüz olan kadınları seçtiğini, bazı kadınları takip ettiğini, ancak bu kişilerin kalabalığa karışmasından dolayı cinayeti gerçekleştiremediğini söylediği öğrenildi.

Zanlının, ifadesinde, daha fazla kişiyi öldürmek için tabanca bulmaya çalıştığını ancak parası olmadığı için tabanca alamadığını iddia ettiği kaydedildi.

Dün gece boyunca sorgusu sürdü. Hapisten çıktığı zaman kafasında birilerini öldürmek olduğunu söylüyor. Gözüne birilerini kestirmiş, ‘bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım’ diyor katil zanlısı. Önce kapüşonlu mont alıyor, silah alamıyor, bıçak alabiliyor. “Zıpkın almayı düşündüm. Ceren’i gözüme kestirdim, biraz takip ettim. Karşıma yaşlı adam çıktı, büfeye attım kendimi. Takip etmeye devam ettim, fırsat buldurduğumda öldürdüm” diyor. Bir inşaat bulduğunu ve burada sabahladığını, sabah da meyve aradığını, yeni avlar aradığını ama bulamadığını söylüyor.”

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ