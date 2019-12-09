Ceren Özdemir'in katili intihar mı etti? Son dakika Ceren Özdemir'in katili haberleri

  • Bist 100
    108399
  • Dolar
    5,7952
  • Euro
    6,4151
  • Altın
    271,9320
İstanbul
11 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Libya'da kritik döneme girildi: Her gelişme Türkiye için önemli Libya'da kritik döneme girildi: Her gelişme Türkiye için önemli
'Matematik'te Pi sayısı gereksiz' iddiası 'Matematik'te Pi sayısı gereksiz' iddiası
G.Saray bombayı patlatıyor! Tam bir gol makinesi! G.Saray bombayı patlatıyor! Tam bir gol makinesi!
KYK yedek sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı KYK yedek sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı
Suudi Arabistan'da kadın ve erkekler aynı kapıyı kullanabilecek Suudi Arabistan'da kadın ve erkekler aynı kapıyı kullanabilecek
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa Konseyi'nin tarafsız ve yapıcı olmasını bekliyoruz Bakan Çavuşoğlu: Avrupa Konseyi'nin tarafsız ve yapıcı olmasını bekliyoruz
asımda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu asımda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak
Alex de Souza birçok futbolcunun bilgileriyle Türkiye'ye geldi Alex de Souza birçok futbolcunun bilgileriyle Türkiye'ye geldi
Doktora kafa atan saldırgan yakalandı: Çok pişmanım Doktora kafa atan saldırgan yakalandı: Çok pişmanım
Merkez Bankası: Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak Merkez Bankası: Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak
Borsa haftaya yatay başladı Borsa haftaya yatay başladı
Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı sonuçları açıklandı mı? Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı sonuçları açıklandı mı?
Türkiye ve Katar'dan standardizasyonda iş birliği Türkiye ve Katar'dan standardizasyonda iş birliği
F.Bahçe'ye önerilmişti! G.Saray kapıyor F.Bahçe'ye önerilmişti! G.Saray kapıyor
Obezite sağlığı giderek daha çok tehdit ediyor Obezite sağlığı giderek daha çok tehdit ediyor
'Saldırıya geçmeliyiz' 'Saldırıya geçmeliyiz'
G.Saray'ın engel olduğu iddia edilmişti! F.Bahçe bu sefer işi bitiriyor! G.Saray'ın engel olduğu iddia edilmişti! F.Bahçe bu sefer işi bitiriyor!
Türkiye, kapsamlı bir sınır güvenlik sistemi için kolları sıvadı Türkiye, kapsamlı bir sınır güvenlik sistemi için kolları sıvadı
Ersun Yanal, istediği isimleri yönetime sundu Ersun Yanal, istediği isimleri yönetime sundu
Bakan Gül'den Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması Bakan Gül'den Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması
Ceren Özdemir'in katili intihar mı etti? Son dakika Ceren Özdemir'in katili haberleri Ceren Özdemir'in katili intihar mı etti? Son dakika Ceren Özdemir'in katili haberleri
Beşiktaş, Avrupa'nın devleriyle yarışıyor! Beşiktaş, Avrupa'nın devleriyle yarışıyor!
15 Temmuz Diriliş Takımı’nın teknik direktörlüğünü 30 yaşındaki engelli Murat Kılıç yapıyor 15 Temmuz Diriliş Takımı’nın teknik direktörlüğünü 30 yaşındaki engelli Murat Kılıç yapıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Aralık 2019 Pazartesi 10:08:32 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 10:09:48

Ceren Özdemir'in katili intihar mı etti? Son dakika Ceren Özdemir'in katili haberleri

Son dakika Ceren Özdemir'in katili intihar etti. Ceren Özdemir'in katili öldü mü? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç (35), Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini keserek intihar etmek istedi. Ceren Özdemir'in katili ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor...

Son dakika Ceren Özdemir'in katili intihar etti. Ceren Özdemir'in katili öldü mü? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç (35), Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini keserek intihar etmek istedi. Ceren Özdemir'in katili ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor...

SON DAKİKA CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ İNTİHAR ETTİ

Ordu’da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç (35), Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini kesip, intihar girişiminde bulundu. Arduç'un, bileklerini, lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla kestiği öğrenildi.

Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklanan, güvenlik gerekçesiyle Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'nden Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Arduç, lavabodaki fayansları kırarak parçalarıyla bileklerini kesti. Bu sırada cezaevi görevlileri tarafından görülen Arduç, güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi edilen Özgür Arduç, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.

CEREN ÖZDEMİR OLAYI NEDİR? 

ORDU Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir önceki gün bale dersinden evine döndü. Zili çalan Ceren’e ablası balkondan evin anahtarını attı. Ceren eve girmek için kapıya doğru ilerlediğinde arkasından yaklaşan saldırgan bıçağını Ceren’in kalbine sapladı, sonra da aşağı doğru çekti. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yığıldı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, hastanede hayatını kaybetti.

Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç cinayetten 3 gün sonra bir esnafın polise ihbarı sonrası yakalandı.

Katil zanlısı, ‘Bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım' ifadesini kullandı. Cinayetten önce bir kapüşonlu mont satın aldığını ve cinayet günü Ceren Özdemir’i yaklaşık 4 kilometre takip ettiğini söyleyen zanlı, çantasını gasbetmeyi düşündüğü Özdemir’in kendisinden güçsüz olduğunu değerlendirip, evine kadar izlediğini belirtti. Katil zanlısı “Zıpkın almayı düşündüm. Ceren'i gözüme kestirdim, biraz takip ettim. Karşıma yaşlı adam çıktı, büfeye attım kendimi. Takip etmeye devam ettim, fırsat bulduğumda öldürdüm” ifadelerini kullandı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ